La Sareb ofrece renovaciones de un año a los inquilinos del edificio de Burela

Los vecinos del número 6 de la calle Mar Cantábrico de Burela que viven en un edificio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, recibieron este jueves noticias de Solvia, la inmobiliaria que gestiona el edificio. La persona que se acercó al inmueble les comunicó que les renovarían los contratos un año.

"Non nos deu máis explicacións porque nos dixo que non sabía nada ao respecto da nosa situación, só que a orde era renovar os contratos por un ano máis", explican los afectados, que aseguran que esa solución no fue la que se alcanzó con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). "Non sabemos si as renovacións se farán anualmente ata o 2029 ou si vamos estar cada ano coa espada de Damocles dun desahucio enriba da cabeza", indican los afectados.

Esta situación ya pasó factura a los vecinos y muchos decidieron abandonar sus pisos. De hecho, cuando se desencadenó la problemática de un posible desahucio previsto para finales de enero y que finalmente se paralizó eran 16 las familias que vivían en el inmueble y ahora mismo quedan ocho. De esas, dos ya están preparando la mudanza y una tercera también espera abandonar su vivienda en los próximos meses, por lo que solo quedarían cinco si no se producen más marchas.

El edificio está calificado como de protección autonómica para alquiler a 25 años, una situación que está en vigor hasta enero de 2029. Tras recibir la orden de desahucio de la Sareb, los vecinos denunciaron la situación y el IGVS llegó a un acuerdo para que se llevara a cabo la renovación de los alquileres.