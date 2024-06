La sardina para San Xoán no llega en abundancia, pero es de buena calidad

La sardina es, por tradición, el pescado de las parrillas de San Xoán, aunque el tiempo este año está retrasando algunos encargos para los que celebrarán la fiesta el fin de semana. Este viernes es el último día en que se pueden abastecer las pescaderías, aunque algunas abren el sábado, pero muchos clientes esperarán al viernes para decidir si celebran, por lo que puede decirse que las reservas van algo más lentas que otros años.

La sardina no está llegando en abundancia, pero no hay falta de ella, aunque no viene en un tamaño demasiado grande, entre doce y catorce unidades el kilo, lo que la hace idónea para asar y que destaca por su buena calidad, lo que la hace apetecible para estos días. "Vaise vendendo porque é a tradición e hai xente que agarda para celebrar aínda a semana que vén", cuentan desde la pescadería Díaz Arnejo de Viveiro, recordando que para muchos el día de las sardinas es la mismo día de San Xoán y que, al coincidir en lunes, se retrasa al martes.

En muchos otros hogares se apuesta por el domingo para acompañar a las hogueras en la noche más corta del año, pero para casi ninguno será la primera sardina de la temporada, aunque sí la más esperada. "Casi nadie espera ya a San Xoán para probarlas", señala desde Peixes Dina de Ribadeo.

Un local que, como en O Almacén do Peixe de Burela, reconocen que en muchas casas se alternan las sardinas, con los chicharros e incluso el bonito, con el fin de que todos los comensales tengan algo a su gusto. Parrillas en las que, en algunos casos, tampoco falta el salmón o las brochetas, que salen preparadas de las pescaderías para adaptarse al gusto de los nuevos comensales. "No se come como se comía antes y de la sardina se aprovecha todo", recalcan desde el negocio ribadense.

"Muy guapa y de buen tamaño" definen la sardina de este año que está llegando a O Almacén do Peixe, donde ya están cerrando encargos para el fin de semana, tanto para grupos pequeños como para otros más numerosos, "porque hai de todo".

El precio medio es de 5 euros el kilo

El precio es otra de las cuestiones en las que la sardina destaca este año, pues se está pagando estos días a una media de cinco euros el kilo, lo que supone un coste muy asequible y aunque se prevé que suba algo de cara al fin de semana no se aguarda que sea un repunte exagerado, por lo que se podrá disfrutar del pescado más tradicional a precios asequibles y con una muy buena calidad, que hará justicia al dicho de ‘Por San Xoán a sardiña molla ao pan’, en alusión a que está en la mejor época para su consumo.

Tres factores que están animando a que en muchas reuniones la sardina vuelva a reinar por San Xoán como marca la tradición que en ocasiones tuvo que ser sustituida por chicharros, que son también buenos para asar, e incluso por otras viandas, como carne o torrezmos, ante la imposibilidad de tener sardina en abundancia y de calidad.