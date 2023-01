Sara Regal: "Me gustaría hacer campañas de moda con sostenibilidad"

Sara Regal (Viveiro, 1989) acaba de recibir uno de los premios Galicia de Innovación e Deseño en la categoría de talento emergente. Lo recogió en Santiago y aprovechó el viaje para quedarse a pasar las fiestas navideñas en familia en Viveiro.

¿Viene a menudo a Viveiro? ¿Encuentra inspiración por aquí?

Vengo bastante. Antes trabajaba para una empresa pero desde que me he independizado busco excusas para venir más. Siempre es una inspiración y cuando estoy aquí empiezo a experimentar, por ejemplo con el tema de las redes de mar, pero después lo dejo porque en Mallorca no es el mismo material. También con la piedra y el granito.

¿Cómo fue su participación en estos premios?

Hubo una convocatoria y me presenté; éramos tres finalistas y fue una sorpresa porque los otros dos eran buenísimos a nivel técnico. Además, al ser en Galicia, es algo que me hace muchísima más ilusión. Cuando yo me fui era un momento en que las cosas no estaban bien a nivel creativo en España; había una fuga de gente, y ahora con estos premios veo que aquí se hacen cosas y te motivas.

Se marchó para formarse en distintos países durante varios años.

Estudié en Ferrol Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, después fui a Londres de Erasmus e hice prácticas un año en un estudio de diseño de producto, donde aprendí muchísimo, y empecé a hacer trabajillos en tema 3D, diseño de muebles... de forma más creativa. De ahí fui a Rotterdam siete meses a colaborar con un estudio y después a hacer un máster en Suíza en Ecal, una escuela muy buena a nivel de diseño, donde empecé a tirar más por los materiales, por la corriente del reciclaje, y vi que había mucho campo para experimentar y desarrollar desde un punto de vista más artesanal e intuitivo. Allí me dieron un premio, una residencia en la universidad Hong Kong Design Institute, donde fui asistenta de profesor y trabajaba en un proyecto personal. Fue muy enriquecedor, entré en contacto con un mundo muy consumista, vi todos los residuos que se generan y tenía ese tema del reciclaje muy presente en mi vida.

¿Cómo acabó en Mallorca?

Me llamó la empresa Camper para ofrecerme un trabajo; un puesto creativo de diseño de interiores, dirección artística, diseño de eventos... y a los tres años vi que a nivel creativo no es una empresa tan grande como para poder crecer y decidí independizarme y volar sola.

¿Qué hace en concreto?

En mi tallercito de Mallorca trabajo mucho experimentando con materiales, principalmente plástico, pero también con otro tipo de desechos de construcción y materiales más naturales. Mi proceso sigue siendo bastante funcional. Me gusta mucho el color y darle potencia, pero la expresividad viene toda del material y yo intento hacer cosas que tengan cierta connotación funcional, como una mesa o un jarrón. Con esto es a lo que voy a exposiciones. Estuve en la New York Desing Week y en otra exposición recientemente, en el Salone del Mobile de Milán varias veces, en la VitraHaus (Alemania) en una exposición colectiva, en España en Matadero...

¿Tiene algún proyecto inmediato en este ámbito?

Ahora mismo estoy preparando una exposición en Barcelona con una nueva técnica que estoy haciendo con materiales de desecho de construcción. Aún estoy experimentando, pero la idea es que vayan a ser distintas piezas de mobiliario y jarrones. Esto empezó porque una galería que reformaba su espacio en Barcelona me invitó a hacer una pieza con ellos y con el estudio de arquitectura que lo llevaba; tenía que hacerla con los materiales que les fueran sobrando durante diez días. Tenían bastante lana de roca como aislante y lo mezclé con más cosas: recortes de pladur o perfilería de aluminio. Hice como una especie de material de masa al que echo aglutinante y color, y al final desarrollé una especie de técnica de creación de piezas. Ahora mismo estoy experimentando con otro tipo de materiales como la fibra de madera o la fibra de algodón reciclado, que son un poco más responsables con el medio ambiente, para ahora, después de Navidad, ponerme seria con las piezas que voy a hacer.

En su otra faceta (dirección de arte y diseño de interiores) participó en trabajos para marcas de moda importantes.

Cuando estaba en Camper hacía muchas campañas, muchos set desing, y en la escuela de Suiza también le daban mucha importancia a la foto, a cómo presentas tu diseño. Este tipo de campañas lo veo como algo temporal y me gustaría seguir haciendo dirección artística, pero llevarlo hacia donde me gusta a mí: el reciclaje, la experimentación; llevarlo a mi estudio. Las campañas de moda no brillan por su conciencia medioambiental y cuando crezca me gustaría juntar esas dos facetas: moda y sostenibilidad; en algún momento se tendrán que unir.