Santiago, el primer mariñano de 2018, es de padres asturianos y nació este martes

El primer bebé del año en la comarca se hizo esperar y no fue hasta este martes cuando se produjo el primer alumbramiento en el Hospital da Costa, ubicado en Burela. Fue a la una y veinticinco minutos de la tarde cuando nació Santiago, el segundo hijo de Lorena Díaz y Alberto Sante, que ya tienen a Marina, de cuatro años. La niña está encantada con su hermanito, del que no se separa en la habitación y al que le ha hecho el primer regalo, un burrito de peluche que se llama Tocotón.



Lorena y Alberto son asturianos y residen en Oviedo, pero en Foz viven los padres de él y, debido a la buena experiencia que tuvieron con Marina, que también nació en el mismo centro, optaron de nuevo por el hospital mariñano para dar a luz a su segundo bebé, un embarazo que también han llevado desde el principio en el complejo hospitalario de A Mariña, donde hicieron las pertinentes revisiones. "Estamos encantados con el trato recibido, que ha sido estupendo", recuerda Alberto, ante la atenta mirada de buena parte de su familia, que este martes se reunió en la habitación 121 para conocer al bebé, que se llama Santiago, nombre que tenían escogido para su primer hijo en caso de que hubiera sido varón.



Un encuentro con el nuevo miembro de la familia, con el que todos están encantados, y que este martes dormía plácidamente en los brazos de su madre, ajeno al pequeño revuelo organizado al ser el primer bebé nacido en Burela en 2018. "Es especial que sea el primero, aunque lo único que queríamos es que saliera todo bien y si hubiera sido la semana anterior, mejor que mejor", cuenta Lorena, que dio a luz en la 41 semana de gestación y que ya tenía ganas de ver la cara de su pequeño.



El parto no pudo ser mejor, natural y con epidural y, sobre todo, rápido. Ingresaron de madrugada para pasar al paritorio en torno a las nueve de la mañana y en poco más de cuatro horas ya conocían a su bebé, que pesó tres kilos y medio.



Los abuelos y los tíos posaban este martes juntos para la primera foto familiar. En primera fila los pequeños de la casa, Santiago, Marina y su primo Darío, que cuenta cómo juega con su prima con el ultramarinos que le dejó Papá Noel a Marina que, una vez superada la timidez inicial, se anima hasta a cantar una canción y promete ayudar a cuidar a su hermanito, al que le va a leer muchos cuentos, porque le encantan los libros.



Lorena y Alberto, encantados con su familia, no hablan por el momento de aumentarla. "Eso queda en puntos suspensivos... Está todo muy reciente", asevera Lorena, muy recuperada de un parto, que ha sido esa horita corta que todas las futuras mamás ansían.