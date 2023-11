Los sanitarios ven "caos" y "sobrecargas insoportables" en el PAC de Viveiro

El Comité de Centros de Atención Primaria de Lugo, Monforte y A Mariña llama la atención sobre la situación "caótica" que se vive en el centro de salud de Viveiro ante la ausencia estos días de cinco de los siete médicos de familia que componen la plantilla de por la mañana, que obligó a anular citas y atender solo las urgencias. Representantes de CC.OO., CIG, CSIF, Eomega, Satse, UGT y Usae dicen que la situación es "moi grave" porque desprotege el derecho fundamental de las personas a la salud y se sobrecarga a los profesionales "ata límites insoportables ".

"Esta situación está a afectar tamén a centros como o do Vicedo, onde están a substituírse os facultativos con prolongacións de xornada de catro horas, e mesmo ao centro de saúde de Ourol, onde non se substitúen moitas das ausencias do persoal facultativo. O resultado desta nefasta xestión por parte da Xerencia é o aumento da carga de traballo que sufre o persoal de todas as categorías e mesmo do PAC, que ten que absorber a demanda que acude fóra das horas cubertas polas prolongacións e que, polo menos en principio, debera resolverse de xeito ordinario", añaden desde el mencionado comité sindical.

"O comité de centros tamén acaba de denunciar a situación de emerxencia do servizo de pediatría de Viveiro, onde a falta dos dous pediatras da plantilla provoca que moitos meses se reduza a atención presencial ás crianzas só a cinco ou seis días ao mes, días nos que acoden pediatras doutros distritos ao centro de saúde de Viveiro. Neste centro de saúde os pediatras atenden, lembremos, as crianzas das localidades de Viveiro, Ourol e O Vicedo", añaden.

Solicitan a la gerencia del Sergas que, en lugar de excusarse en la falta de médicos para contratar, trabajen en una solución para estos centros de salud.