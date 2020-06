Sanidade realiza la segunda ola de cribado de Covid en residencias y prioriza las de A Mariña

La Consellería de Sanidade ha iniciado esta semana la segunda ola de pruebas de cribado de Covid-19 en las residencias de mayores gallegas, un proceso que, en el caso de Lugo, ha priorizado la zona de A Mariña, tras el brote detectado en Xove. Así lo ha explicado este viernes el conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, que ha indicado que, tras la primera ola de pruebas a trabajadores y usuarios de residencias para detectar la presencia de coronavirus, esta semana se ha iniciado la "segunda ronda", que hará PCR en las residencias de toda la comunidad.

No obstante, dado el brote detectado recientemente en la zona de Xove, se ha decidido que el cribado en esta área comience precisamente por A Mariña y, mientras no se obtengan los resultados, con un "afán preventivo", se mantendrán cerradas las visitas a estos centros. "No porque tengamos ningún indicio de que ningún caso de los positivos tenga relación con las residencias", ha dicho el conselleiro, que ha vinculado esta decisión a esperar los resultados del cribado, que estarán en "unos días", y al "afán preventivo" y de "protección" de los mayores.