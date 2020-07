Sanidade levanta solo parte de las restricciones que pesaban sobre A Mariña

La reducción a 44 casos activos (tres menos que este martes) del brote de Covid-19 en A Mariña ha llevado a la Consellería de Sanidade a levantar algunas de las restricciones que pesaban sobre la comarca. Se mantendrá una semana más la limitación de diez personas en la reuniones privadas y el ocio nocturno seguirá cerrado, pero el resto de locales de hostelería ampliarán su aforo y los horarios, que equipararán a la norma general que rige en el resto de Galicia.

Así lo ha informado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, este miércoles tras la reunión del comité clínico que analiza la evolución del brote registrado en esta comarca. En una rueda de prensa, ha indicado que en los últimos tres días no se ha detectado ningún positivo nuevo en A Mariña, en donde hay 44 casos activos, tres menos que el martes, y 319 personas en seguimiento, once menos que hace 24 horas.

De este modo, desde las 00.00 horas de este jueves se eliminan las restricciones al número de personas que pueden viajar en transporte público y privado, de manera que se aplica la norma general, y los aforos en los locales de hostelería se igualan a los del resto de Galicia, hasta el 75 por ciento o el 80 por ciento en terrazas, ha indicado Almuiña.

En los últimos tres días no se ha detectado ningún caso nuevo en A Mariña

También se amplían los horarios de cierre, que se establecerán de acuerdo con la normativa general, a las 2.00 o 2.30 horas, dependiendo del caso.

El conselleiro ha precisado que estas normas estarán "en continua revisión" y ha recordado la "importancia" del empleo de la mascarilla en todo momento, tanto en espacios abiertos como cerrados. Al respecto, ha puesto especial énfasis en el uso de las mascarillas en locales de hostelería, donde es "obligatoria en todo momento", salvo en los ratos específicos en los que se come o se bebe.

El titular de Sanidad ha declarado que "no se puede bajar la guardia" y que es preciso cumplir de forma estricta con las medidas higiénico sanitarias establecidas para controlar la pandemia.

Según los últimos datos registrados, A Mariña cuenta con 44 casos confirmados, tres menos que el martes. Además, en esta zona se han realizado un total de 4.708 pruebas PCR, de las cuales 73 se realizaron en la jornada de este martes.

Desde las 00.00 horas de este jueves se eliminan las restricciones al número de personas que pueden viajar en transporte público y privado

El responsable autonómico de Sanidad ha informado también de que más del 60 % de los casos de Covid-19 en Galicia son "importados", por lo que la Xunta se está "volcando" en tratar de controlar los movimientos entre las comunidades y los viajeros que llegan a Galicia, a través de la comunicación previa a la administración.

Vázquez Almuiña ha defendido la decisión de la Xunta de que los viajeros procedentes de Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, en España, así como de 136 países, incluido Portugal, del resto del mundo comuniquen su llegada a Galicia y faciliten datos de contacto.

Así, los viajeros que lleguen Galicia de zonas con "alta incidencia" tendrán que notificarlo en un plazo máximo de 24 horas desde el momento en el que llegan a través del teléfono de atención del coronavirus (881 00 20 21) o de la web (coronavirus.sergas.gal).

Los aforos en los locales de hostelería se igualan a los del resto de Galicia, hasta el 75 por ciento o el 80 por ciento en terrazas

Para el conselleiro se trata de una medida de carácter "informativo", para poder contactar con estas personas en el caso de que se detectaran contagios y que está basada en "hechos objetivos", ya que el criterio que se aplica tiene que ver con la incidencia del Covid-19, de modo que se aplica a las zonas que tienen una incidencia 3,5 veces superior a la gallega.

"No pretendemos estigmatizar a los viajeros que vienen de fuera, sino protegerlos", ha declarado Almuiña, que ha señalado que hasta que no haya vacuna continuarán las infecciones y que por ello es importante "detectar los casos, diagnosticarlos y aislarlos". El conselleiro ha pedido a los viajeros que en el caso de que aparezcan síntomas antes de emprender un viaje se consulte a los médicos del lugar de origen y ha calificado la situación en los hospitales en Galicia de "buena", ya que solo hay 9 personas hospitalizadas y por tanto la presión asistencial es baja.

En cuanto a las posibles sanciones que puedan derivarse de no notificar la entrada a Galicia, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa,ha señalado que pueden darse al no cumplir con la ley de Salud Pública, aunque ha indicado que la cuantía dependerá de la gravedad de cada caso y que hay muchas tipificaciones. Como ejemplo, Fernández-Campa ha apuntado a que no es lo mismo "un error involuntario" o "de plazos" que no tenga consecuencias sanitarias que "viajar a Galicia siendo conocedor de la infección" y no informar voluntariamente.

Todavía hay 319 personas en seguimiento en la comarca y en el Hospital Público da Mariña permanecen hospitalizadas dos pacientes

El gerente del Sergas ha querido también mencionar específicamente el caso de Portugal, que debido a que comparte frontera con Galicia cuenta con un tránsito habitual y desplazamientos motivados por trabajo. Por ello, ha aclarado que las personas que se desplacen habitualmente entre Galicia y Portugal solo tendrán que informar una vez de ese movimiento y "dejar en blanco" la fecha de retorno en el formulario.

Según ha explicado, toda esta información es muy útil para establecer un mecanismo de control de las personas que desarrollen síntomas y también para dar información a los extranjeros sobre "cómo es el uso de la mascarilla en Galicia" y las medidas de prevención, que pueden ser distintas a otros territorios. Para ello, esta información estará disponible tanto en establecimientos hoteleros como en agencias de viajes, ayuntamientos u oficinas de turismo.