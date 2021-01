Sanidade avanza que los cierres en los concellos de mayor riesgo serán largos

Los alcaldes de los concellos lucenses que están en el nivel máximo de restricciones, que son Vilalba, Xove, Cervo, Burela y O Vicedo, así como Lugo — en nivel medio-alto pero con cierre perimetral— y Viveiro, con las medidas extremas, mantuvieron ayer una videoconferencia con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares, en la que les anticiparon que los actuales cierres serán prolongados, debido a que la situación epidemiológica está mal y se estima que todavía no se alcanzó el pico de la curva en varios concellos.

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, explicó que el municipio suma tres días con una ligera mejoría, con una incidencia ayer a 14 días de 266 casos. El gobierno vivariense demanda el cumplimiento estricto de las medidas establecidas para evitar contagios.

El Concello comunicó ayer la suspensión temporal de las clases presenciales en el conservatorio al detectarse cinco casos de covid- 19 entre alumnos. La medida se adoptó de acuerdo con la dirección del centro, en el que estudian alumnos de diferentes concellos de la comarca. Las clases seguirán online. El periodo de suspensión fijado inicialmente es hasta el 5 de febrero y después analizarán la necesidad o no de prorrogarlo, según la evolución. "O fin é garantir a seguridade dos usuarios e traballadores e velar pola saúde pública", dijo Loureiro.

El regidor de Burela, Alfredo Llano, agradece la reunión informativa y considera "preocupante a situación, polo que había que tomar medidas para que non se siga espallando o coronavirus, pois preocupa a cantidade de xente que poida acoller o hospital. Isto é unha labor colectiva, a xente ten que responsabilizarse porque isto non se vai resolver de inmediato, polo que temos que poñer todos da nosa parte para que non haxa máis contaxios".

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, espera que se mantenga la tendencia a la baja en el municipio, que este miércoles tenía 92 casos. Apuntó que el movimiento en el concello "é case nulo, a xente está respectando as medidas, só saen para o esencial". El municipio tuvo un elevado grado de propagación del virus en núcleos familiares. "Confiemos en que as altas sexan superiores ao número de novos positivos", dijo.