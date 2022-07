Hace ya casi veinte años que Leilma Alves Dos Santos se ganaba la vida como quiromasajista en Salvador de Bahía. La turística localidad brasileña le ofrecía un paraíso a su disposición para acceder a una clientela de lo más variada. Había aprendido del maestro Frederico Brandao, que le había ido enseñando no solo quiromasaje sino otras prácticas enfocadas al alivio de dolores y síntomas de distintas enfermedades. Pero allí, en plena playa, se le cruzó en 2006 un ribadense que le propuso dejar atrás su país y marcharse con él a un rincón verde de España, y así fue como desembarcó primero en Asturias y ahora en Ribadeo.

Leilma Dos Santos acaba de abrir su propio espacio en Ribadeo, Centro de Terapias Alves junto a la estación de tren, en el número 7, y allí empieza a sacar un ribadense que le propuso dejar atrás su país y marcharse con él a un rincón verde de España, y así fue como desembarcó primero en Asturias y ahora en Ribadeo. Leilma Dos Santos acaba de abrir su propio espacio en Ribadeo, Centro de Terapias Alves junto a la estación de tren, en el número 7, y allí empieza a sacar adelante un negocio al que le llega gente que ya la conocía de antes y sabe de sus buenas manos. Se puede contactar con ella en [email protected].

Ella lo reconoce sin problema: "Sé que tengo unas buenas manos. Noto las cosas a través de ellas. También las cosas malas que pueden estar ahí. No puedo curarlas, pero sí que consigo que la gente se sienta mejor, y los quiromasajes son muy importantes para eso. Mucha gente viene y se siente allí totalmente relajada y en paz. No quieren marcharse", asegura con una sonrisa que siempre parece acompañarla, incluso cuando cuenta cosas no tan agradables como los problemas que se encontró en el aeropuerto para irse una vez a Brasil y que la empujaron a ella y a su pareja a casarse formalmente para no tener que hacer frente más a ese tipo de situaciones "porque fue muy desagradable".

Cuando Leilma llegó a España enseguida comprendió que necesitaba saber más de lo que había aprendido en Salvador de Bahía así que trabajó para aprender técnicas hidrotermales en Gijón, y también de thalasoterapia.

La vida la llevó también a aprender a trabajar como maquilladora, a trabajar en estética o en maquillaje pero a aprender también distintas técnicas de homeopatía.

Cuenta que todo ello le vino bien cuando, ya afincada en Ribadeo, trabajó en las residencias de la tercera edad de la localidad porque podía ayudar a las personas mayores.

"Pero ahora me decidí a ponerme por mi cuenta y ver qué tal me va. La gente me lo decía mucho, que con lo bien que lo hacía me podía poner yo misma a hacerlo con mi propio negocio y probé". Lo primero que se encontró fue que la cosa no era tan sencilla "por el papeleo. La verdad es que es muchísimo. Estuve buscando muchos locales y encontré este junto a la estación del tren que está muy bien por el precio, pero fueron muy complicados todos los trámites que tuve que hacer para conseguir que me autorizasen a ponerme allí".

Ahora que empezó a funcionar trabaja con terapias para deportistas pero también para cualquier tipo de gente con problemas de contracturas, masajes cráneofaciales, para piernas cansadas o digitopuntura. "También hago sanación energética, que es una de las cosas que más me gusta porque creo que puedo hacerlo y que se me da bien, aunque todavía sigo aprendiendo. Trato de sacar las energías negativas que hay tras algún problema".

Leilma es discreta y le cuesta contar que por sus manos pasó muchísimos tipos de gente, incluso de la familia real, pero ahí está, una oferta de salud para conseguir salir adelante luchando contra nuestros puntos flacos.