Seis orquestas y sardiñada del 23 al 26 de junio en el San Xoán de Covas

El verano festivo empezará en Viveiro con el San Xoán de Covas, cuya comisión acaba de divulgar el cartel con el programa de la fiesta, que mantiene los actos tradicionales de la hoguera, el patrón, la sardiñada y el día del niño en cuatro jornadas, del jueves 23 al domingo 26 de junio, en las que actuarán seis orquestas.

La orquesta Miramar y el grupo Arizona serán los encargados de romper el hielo el primer día, con una verbena que empezará a las once. A medianoche se encenderá la "gran lumeirada" en la playa.

El día del patrón habrá pasacalles con la escuela de gaitas Cacharela de Covas desde las once de la mañana, misa a la una con procesión acompañada por la Banda Naval de Viveiro y sesión vermú con la orquesta Trébol, que volverá a actuar en la verbena junto a la orquesta Acordes a partir de las diez y media de la noche.

La jornada del sábado 25 también arrancará con pasacalles a cargo de las agrupaciones de música tradicional Non Cho Digo y Cacharela de Covas, y para las dos de la tarde está prevista la sesión vermú con la orquesta Suavecito. Uno de los actos más multitudinarios de las fiestas, la "gran sardiñada", será a partir de las ocho de la tarde en el Campo da Pascua y la verbena de esta jornada correrá a cargo de las orquestas Suavecito y Magos.

El último día de las fiestas será el dedicado a los más pequeños, que el domingo 26 tendrán a precios populares el acceso a las atracciones instaladas en el campo de la fiesta.