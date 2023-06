El San Xoán Castrexo abre este viernes los actos de la Festa Castrexa de Burela

La Festa Castrexa de Burela, que organiza la asociación Burela Castrexa, vuelve a coincidir este año con San Juan, por lo que los actos empiezan ya este viernes con el San Xoán Castrexo, que se celebrará con una parrillada popular al lado de la Praza do Concello con sardinada y churrascada a 10 euros la ración que empezará a servirse a las nueve de la noche y estará amenizada por los grupos tradicionales de Ledicia, Dambara y Arume. Antes de la cena actuará A Banda da Loba y después de la tradicional hoguera se servirá una queimada y actuarán la orquesta Origen y DJ Litainer.

Ya el sábado será la Festa Castrexa, que este año recupera el desfile de clanes que llevará a las familias castrexas desde la playa de O Portelo hasta la Praza do Concello después de los juegos castrexos que serán en el arenal. En la plaza será la sesión vermú y se entregarán los premios para los clanes y personajes que estén mejor caracterizados.

Después de la parada para comer (se pueden degustar menús castrexos en la hostelería local) volverá la Busca do Torques. Este año también están programadas actividades, juegos, talleres y ludoteca para los más pequeños y desde el viernes a mediodía estará abierto el mercado, que une con diferentes puestos de artesanía las dos plazas. Por la noche serán las bodas castrexas y está previsto un espectáculo de fuego a cargo de Manos de Fuego.

La música correrá a cargo de la banda de gaitas Dambara durante el día, de Fanfarria Taquikardia para abrir el desfile de clanes, y de la orquesta Unión y Fuerza y The Sound Project en la verbena que cerrará la fiesta.

Edición especial

Este año la fiesta llega a su décima edición y para una fecha tan señalada la cartelería que la anuncia es especial. Especial porque destaca una gran X marcada con fuego sobre una imagen real del Torques de Burela, cedida por el Museo Provincial de Lugo, "Esta marca X ten unha importancia especial porque é a única dese estilo atopada nun torques castrexo", explican desde la organización de la fiesta.

Según se recoge en el libro O Torques de Burela: a xoia do noso patrimonio de Aurelia Balseiro, las marcas estampadas o cinceladas en el aro de estas piezas pueden ser marcas de propietario antiguas. "Estes signos aparecen tamén en torques celtibéricos como no Tesouro de Arrabalde I, interpretados así mesmo como marcas de fabricación, propiedade ou signos de valor económico premonetal", dice en el libro. "Deixando á marxe á creatividade, o cartel mistura esa marca co décimo número romano X, de forma que a xuntanza das dúas simboloxías serve para conmemorar a décima edición da Festa Castrexa", explican.

Y el cartel también es especial porque el título de esta edición es Burellum, en referencia a alguna de las teorías sobre el origen histórico del nombre de la localidad.