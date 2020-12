San Salvador de Lourenzá, en la lupa de la polémica

La Asociación Patrimonio Laurentino advirtió de que estarán vigilantes ante las obras que el Obispado está realizando en el monasterio de San Salvador de Lourenzá porque dicen que a pesar de que anunciaron que no serían definitivas, el presupuesto que se les dedicó y el aspecto general de los trabajos indican que puede ser algo que se quede tiempo como está.

El gran problema se encuentra en la chapa que se puso en el techo y que desde la Diócesis ya indicaron que se trata de algo que estará ahí mientras no se hace una techumbre ya definitiva y mejorada.

Sin embargo, desde este colectivo creado recientemente con vistas a proteger todo el patrimonio, material e inmaterial, del municipio, recuerdan que son unas obras en un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que todas las actuaciones que se hagan en estos inmuebles "deben salvagardar a pátina histórica, os valores culturais e a súa conservación, así como respectar as características esenciais e os valores construtivos do monumento, polo que sempre se aplicará "o criterio de mínima intervención nos bens artísticos" e a preferencia pola utilización de técnicas e materiais tradicionais".

Eso es algo recogido en la legislación al respecto pero desde el colectivo advierten que en este caso "estase a efectuar unha obra nunha área de gran envergadura, arredor de 1.450 metros, cun resultado que supón un extraordinario impacto visual no conxunto histórico artístico, e que a actuación sobre a cuberta que foi deteriorándose ao longo dos anos, que está a consistir na colocación dunha chapa metálica gris en toda esa superficie, non garda ningún parecido coa cuberta de lousa da igrexa ou do resto de edificios colindantes e está a supor a retirada cando menos dunha boa parte da estrutura de madeira existente".

Temen que unos trabajos de 126.223 euros no tengan carácter temporal y si es algo de urgencia "debe acreditarse mediante unha proposta de intervención debidamente xustificada, e limitaranse aos labores estritamente necesarios para evitar as causas urxentes do seu deterioro".