Un San Roque bajo el paraguas en Viveiro

La tradición de los vivarienses de subir al monte San Roque el día del patrón para asistir a los actos religiosos y disfrutar de un desayuno en familia o con amigos se vio empañada este miércoles con la lluvia, que aunque era muy esperada en la comarca deslució la romería, con menos participación que otros años y sin la procesión y animación musical posterior.

Aun así, fueron varios los grupos a los que no importó la climatología adversa y que cumplieron con la tradición anual. En las indumentarias de los romeros no faltaban los chuvasqueros ni los paraguas para subir a pie hasta el área recreativa. Hubo quien llevó termos con chocolate o café y otros lo prepararon en una parrilla, para acompañarlo con bizcocho o churros.

Romeros preparando la comida. JM PALEO

Mucha gente se resguardaba en la capilla, en cuyo interior se celebró la misa y la imposición del santo. No hubo a continuación la procesión ni la intervención del grupo de gaitas de Bágoas da Terra, que solía interpretar la marcha del Antiguo Reino de Galicia en el desfile y después seguía tocando para animar a la gente al baile.

"Sempre subo andando co meu pai e a miña filla maior", comenta uno de los asiduos a San Roque, Luis Tarrío, que tampoco faltó. "Subimos andando, aínda que chova non pasa nada, levamos roupa para cambiarnos", señala el romero, en cuya pandilla en la fiesta compartían después "chocolate, tortilla e un pouco de bica" y reseña que hubo quien tomó el chocolate en el interior de la capilla.

"Os gaiteiros non puideron tocar e non houbo procesión", reseña este vivariense, quien añade que la mayoría de la gente que subió volvió a bajar rápido "porque non estaba o tempo bo" y que incluso no pudieron disfrutar de las vistas de la ría desde el mirador de la capilla por los nublados.

La presidenta de Bágoas, María del Carmen López, Chipe, comentaba que el grupo folclórico no pudo tocar "porque era moito o que chovía e como non houbo procesión, xa non houbo gaiteiros". También es una asidua a la romería y comenta que le da "moitísima pena" que no pueda hacerse en condiciones por el tiempo. "Era unha festa que houbo un tempo que estivera desfasada, pero dende hai uns anos retomouse como era, con familias enteiras cos fillos e cos netos, todos xuntos para facer o chocolate e comer os churros, coas mesas cheas de familias todas de Viveiro e de convidados. Dáme moita pena que pasemos sen esta festa", apuntaba.

Romeros en el exterior de la capilla. JM PALEO

En la ciudad continuó el programa festivo, con sesión vermú y verbena son Salsarena, el concierto de Lamatumbá y los fuegos artificiales.

Este jueves hay dos conciertos en la Praza Maior, de Moncho Bermúdez a las ocho y de Sons de Celeiro a las diez y media.

Ribadeo y Cervo

El San Roque también se celebró en Ribadeo y en Cervo, donde al igual que en Viveiro era festivo local. En el barrio ribadense de San Roque salieron los cocos y cabezudos acompañados del cuarteto tradicional Illa Pancha, hubo misa en la capilla seguida de procesión y concierto de la banda municipal. La música siguió hasta la noche con Venus, L’aurarché, A Choca, Litainer y La Bamba.

El coro de Cervo cantó la misa, tras la que hubo procesión y sesión vermú prolongada con Zona Cero, que repetía en la verbena.