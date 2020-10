As San Lucas tendrán este año una versión reducida sin la tradicional feria de ganado 

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Mondoñedo, Miguel Ángel Otero, han copresidido la junta local de seguridad, que analizó el dispositivo de seguridad con motivo de la celebración de las fiestas de As San Lucas, que este año tendrán una versión reducida debido a la pandemia de la covid-19.

