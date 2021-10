As San Lucas recuperan la feria de ganado aunque con restricciones

As San Lucas de Mondoñedo, que se celebrarán entre el 15 y el 20 de este mes, recuperan este año su tradicional feria de ganado. Será la primera desde la cita de 2019, puesto que en 2020 no se celebró ninguna y As Quendas de este año tampoco tuvieron feria. Eso sí, desde la comisión organizadora subrayan que se hará adaptada a las circunstancias actuales.

El número de ganaderos presentes en el ferial estará limitado a una veintena que podrá asistir con un mínimo de diez reses y un máximo de quince. La adjudicación de los puestos disponibles se hará siguiendo el orden de solicitud hasta agotar los disponibles. Las personas interesadas deben solicitar uno en el teléfono 639.02.11.30.

La entrada al recinto será el día 18, día grande de las fiestas, a partir de las siete de la mañana y hasta las diez para que sea de manera escalonada y gradual. Además en el recinto no podrá haber ningún remolque ni camión sino que estos deberán estar en el aparcamiento que habrá reservado para ellos. La retirada del ganado también se hará de manera escalonada a partir de las tres de la tarde.

Cada ganadero será reconocido con un trofeo conmemorativo de esta edición y con 100 euros en metálico.

"Nesta ocasión quixemos incluír a feira e desenvolver un pouco máis o programa á espera de que o vindeiro ano xa se poda recuperar a normalidade absoluta", aseguró Miguel Souto, que subrayó que los actos culturales, los conciertos en la Praza da Catedral y las verbenas en la alameda completarán el programa que presentarán en los próximos días. "O ano pasado adaptamos o programa e saíu todo ben e esperamos que esta edición sexa igual", añadió.