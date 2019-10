As San Lucas llenan Mondoñedo

Las ferias y fiestas de As San Lucas de Mondoñedo cierran este fin de semana la temporada festiva en la comarca. Los caballos empezaron este jueves a hacerse con el protagonismo que tienen en estas ferias con su llegada al recinto ferial por las calles de la ciudad. Por grupos y ante cientos de espectadores, los 500 equinos hicieron su aparición en la Praza da Catedral en un espectáculo que solo se puede disfrutar una vez al año y muestra de ello fue la gente que se congregó en la plaza y que siguió el recorrido de los animales a través de una pantalla gigante. Después de una noche lejos del monte que los cuida todo el año, los caballos serán el objeto de las transacciones comerciales en la tradicional feria de ganado, también la última de esta temporada, y en la que los tratantes intentarán cerrar sus mejores tratos. Los ejemplares que no sean vendidos, volverán por la tarde al monte.

La tarea de bajarlos fue este año, como reconocieron los ganaderos, más llevadera debido a que el tiempo en esta ocasión ayudó al no hacer acto de presencia ni la lluvia ni la niebla.

Otro de los actos que dio el pistoletazo de salida a As San Lucas fue la lectura del pregón que este año corrió a cargo del dramaturgo, actor y director natural de O Valadouro, Manuel Lourenzo. El pregonero, junto al resto de autoridades y la carroza de las sanluqueiras y el sanluqueiro, salió del consistorio hacia la catedral donde se hizo la ya tradicional ofrenda floral en la tumba del mariscal Pardo de Cela. El grupo de gaitas O Arco da Vella interpretó en el acto el himno del antiguo reino de Galicia.

La lectura del pregón fue en el auditorio. En su intervención, Lourenzo hizo un repaso de la historia de la ciudad, pero siempre teñida de aportaciones personales, "porque Mondoñedo sempre estivo moi presente na miña vida", reconocía hace unos días. Y es que, como él mismo dice, "para calquera do Valadouro coma min, Mondoñedo era un punto de partida cara o resto do mundo". Los recuerdos que el dramaturgo tiene de estas ferias son, "xa de adulto", pero no faltan en su haber muchas vivencias en una ciudad de la que dice que "pisar nela sempre é unha ledicia". Son recuerdos vinculados a sus actuaciones en el Casino, a sus esperas por el autobús o su asistencia a entierros.

El punto final al acto lo puso la actuación del coro Mestre Pacheco de la escuela de música.

El jueves fue también la primera de las cuatro verbenas previstas en la alameda. Corrió a cargo de la orquesta Panorama, con gran poder de convocatoria, y del grupo Beatriz.

Programa

El día grande de As San Lucas sigue teniendo en el caballo su esencia. Además de la feria, hoy viernes también está previsto el concurso de andadura gallega y un espectáculo de doma nocturna, a las once de la noche, en la Praza da Catedral. La verbena será con Palladium y Olympus.

Sábado. Los actos del 800 aniversario de la catedral, el concurso morfológico de caballos o el Festival Intercéltico con las actuaciones de Bras Rodrigo, Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, Lunasa o Gwendal son algunos de los actos. La verbena será con Aramio y Claxxon.

Domingo. La cultura será la protagonista en los homenajes a Noriega Varela y Pascual Veiga y en la entrega del premio Mondoñedo 10. También habrá el concurso de caballos trotones y el monólogo de Álex Clavero. La Ocaband y Os Satélites cerrarán las verbenas.