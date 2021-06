San Claudio logró localizar en la ría de Ribadeo restos de la antigüedad clásica

El arqueólogo subacuático e investigador de los restos del galeón Santiago de Galicia hundido en la ría de Ribadeo, Miguel San Claudio, explicó que en las inmersiones que fueron realizando en el estuario del Eo pudieron identificar, registrar y recuperar algunos materiales inéditos hasta el momento que asegura que "nos remiten a la antigüedad clásica".

Según San Claudio, esta circunstancia implica una novedad que no había podido ser comprobada de forma directa hasta el momento en relación al puerto de Ribadeo, en cuya investigación él fue avanzando precisamente a raíz del trabajo realizado con el Santiago de Galicia, en el que él siempre se destacó encabezando las expediciones de corte internacional que se realizan anualmente justo en esta época del año. En esta temporada la Consellería de Cultura indicó que no se realizarán porque precisamente el propio equipo de San Claudio apuntó que el famoso pecio se encuentra cubierto por unos dos metros de arena que hacen que no sea viable abordar ninguna inmersión con posibilidades de éxito a la hora de comprobar su estado.

El arqueólogo recuerda que hasta el momento el único resto de esta época de la antigüedad clásica recogida en Ribadeo era "un ánfora protohistórica que descubrimos en el año 2020".

Él es defensor de la teoría de que en realidad los restos de esa época en la ría de Ribadeo tenían que ser mucho más numerosos, pero considera que "lamentablemente, décadas de expolio por parte de buceadores desaprensivos nos ha privado de gran parte de nuestra riqueza cultural". Por eso añade que "el estudio y recuperación de estas piezas puede ser la última oportunidad de conservar nuestro legado cultural" que en el caso ribadense se puede volver especialmente importante precisamente por la escasez de restos de esa época, que obliga a ser especialmente cuidadoso con lo que se encuentre y, a su vez, proteccionista con lo que hay para que no continúe siendo expoliado.

San Claudio presentó la semana pasada una exposición fotográfica sobre el galeón de Ribadeo que puede verse en la oficina de información y turismo.