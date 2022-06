El San Ciprián se juega ante el Porriño el ascenso a Primera División júnior

Cuarenta minutos separan al Distribuciones Carreiras San Ciprián júnior de lograr el ascenso de categoría. Un logro abrumador, ya que en la Segunda División júnior gallega compiten 65 equipos y solo uno, el que gane este sábado, ascenderá a Primera, que la forman doce equipos. El duelo decisivo se juega en Vilagarcía de Arousa, a las 12.30 horas, y el rival será el Porriño.

"El equipo está bien, todos los jugadores están para jugar, y moralmente están con muchos ánimos", dice Luis Fernández, el técnico del equipo mariñano.

Sobre el rival, el Porriño, tiene bastante información. "Es un equipo con jugadores muy fuertes físicamente e incluso tiene a uno que es internacional por su país en su categoría, un venezolano, y que además jugó en el equipo Eba, en una categoría nacional", destaca el técnico.

Ambos equipos, a principios de temporada, intentaron ascender a la Primera División júnior, pero el San Ciprián perdió en semifinales frente al Bosco, que luego ascendería, y el Porriño perdió en la final frente al propio Bosco.

"Nosotros tendremos nuestras opciones, vamos con ganas y en un partido puede pasar cualquier cosa", explica Luis Fernández, que cogió el equipo este año en sustitución de Armando Otero y que tiene como ayudante a Esteban Franco. En esta temporada será la primera vez que se enfrenten al Porriño, ya que nunca lo han hecho.

Sobre las claves del partido, asegura que lo más importante es "no dejarles correr, porque ellos tienen un sistema de juego basado en los contragolpes, corren mucho y van muy rápido a campo de ataque; no digo que tengamos que proponer un juego de ritmo lento, pero no darles oportunidades correr con pérdidas de balón en tres cuartos de campo", argumenta.

Otro de los aspectos fundamentales del encuentro será "cerrar el rebote, como en cualquier partido, pero en este más, porque aunque no tienen ningún jugador grande, son fuertes", comenta el técnico, que se muestra convencido de las posibilidades de su equipo. "Tenemos calidad suficiente para disputarle un partido a cualquier equipo de Galicia; simplemente tenemos que hacer nuestro juego, mover la pelota", advierte.

Sobre la posible ansiedad que tendrán los jugadores ante el partido más importante de la temporada, Fernández es optimista. "Nosotros, aunque tenemos jugadores de toda la comarca, estamos adscritos con el CB Viveiro, y dos de nuestros jugadores han jugado partidos con el equipo de Primera Nacional de manera asidua y otros cinco participaron en alguno", asegura. "Llevan toda su vida jugando a esto, y claro que estarán algo nerviosos, cómo no, también lo estamos los entrenadores", reconoce.

Luis Fernández cree que "esta será la primera vez, si lo conseguimos, que A Mariña tenga un equipo en la Primera División júnior, de ahí la importancia de partido", comenta, y dice que hay dos factores que le preocupan. "Uno, que llevamos 15 días esperando por el partido, y se nos está haciendo largo", dice."Lo otro, que nosotros tenemos tres horas de viaje y ellos una, y me preocupa el cansancio", concluye.