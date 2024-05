El San Ciprián apunta alto en el play off a Primera tras golear al Iberia

El primero en golpear fue el San Ciprián. El conjunto que entrena Jaime Méndez fue el único de los tres mariñanos que consiguió ganar en los partidos de ida de la fase de ascenso a Primera Autonómica y lo hizo con autoridad, (3-0), en el derbi comarcal contra el Iberia.

El Folgueiro, por su parte, tiene la eliminatoria muy complicada al ceder por 0-2 como local frente al Vilalbés B en el partido jugado en Xove. Ambas rondas se cerrarán este fin de semana en San Miguel y Vilalba.

Los sancibrenses aprovecharon de maravilla el factor campo para coger una ventaja "boa, pero non definitiva", según palabras de su propio entrenador, que cree que queda todavía la mitad del trabajo por hacer.

"Fixemos un bo partido e temos unha boa renta que agora debemos defender nun campo difícil, como é As Valgas e fronte a un gran equipo como é o Iberia. O obxectivo é volver a competir ao máximo nivel como fixemos na casa", señaló el preparador.

El técnico del equipo de San Miguel, Moro, se mostró un tanto decepcionado con el resultado, pero promete "dar guerra" en As Valgas. "Temos que mellorar, pero xogamos na casa e imos intentalo todo", dictaminó el técnico, que asume que su equipo cometió "moitos erros", algo poco habitual en la temporada.

"Xa dixen que nun play off non había favoritos e os resultados demostrárono, pero aínda quedan 90 minutos diante da nosa xente e dende logo que non tiramos a toalla", manifestó el entrenador del Iberia.

El encuentro de vuelta está programado para el domingo, a las 17.00 horas, en el campo de As Valgas.

Eliminatoria cuesta arriba

El que tiene la eliminatoria muy cuesta arriba es el Folgueiro tras ceder por 0-2 ante un sólido Rácing Vilalbés B, que demostró en el Municipal de Xove que puede ser un hueso muy duro de roer para celebrar un ascenso mariñano.

Así lo dijo Manu, técnico del conjunto vicedente, que explica lo sucedido y lo que le espera a su equipo en tierras chairegas."O primeiro enfrontamento foi un partido moi nivelado en tódalas facetas do xogo, pero cometemos dous erros e o rival penalizounos con dous goles; nós tivemos tamén ocasións pero non fomos quenes a materializalos", afirmó el técnico, que quita toda la presión a sus jugadores para el encuentro de vuelta.

"Trataremos de remontar porque é o que toca, pero se non podemos saíremos coa cabeza moi alta despois desta gran tempada que fixemos".

La vuelta está programada para el domingo, a las 17.00 horas, en el campo de A Fonte, en Cospeito, en hierba artificial.