San Cibrao tendrá un área destinada a autocaravanas con oferta de ocio

Las autocaravanas que suelen verse con frecuencia en la zona costera de San Cibrao de forma un tanto desorganizada y que a menudo generan polémica con el sector de la hostelería pronto podrán quedarse en un lugar perfectamente acondicionado para ellas y con una amplia oferta complementaria que les hará mucho más agradable la estancia. Se trata de un área de autocaravanas que está poniendo en marcha Nano Fra en la zona conocida popularmente como A Beira do Río y que se encuentra en Lieiro, a unos cincuenta metros de la playa en un entorno natural excelente.

La idea de Nano Fra es que no solo se ofrezca el lugar físico para que vayan las autocaravanas, sino que sea algo mucho más amplio y por ello tendrán también una zona de gramping, pero además habrá alquiler de kayaks, ofrecerán la posibilidad de practicar paddle surf, alquilarán bicicletas y también habrá surf.

Esta será una parte importante porque Nano Fra está muy implicado en la escuela Limosa de la localidad sancibrense, que se integrará en estas instalaciones.

Por el momento no tienen fecha para la inauguración de esta nueva área que el promotor confía en tener lista "para a primavera, pero aínda non sei unha data exacta. A Semana Santa era bo momento, pero este ano cae moi cedo e non nos dá tempo".

Él se decidió a impulsar esta iniciativa "porque levo moitísimos anos co tema dos cámpings, falando con amigos e era unha idea que tiña xa bastante ben concibida porque ademais sei que é unha carencia que ten San Cibrao neste momento".

Recuerda que para hacerse una idea lo más aproximada posible de lo que quería poner en marcha estuvo en Inglaterra en el año 2015 "nun work away que era un traballo nunha granxa na que estiven axudando a facer as casetas, que en realidade eran os baños que ía ter o cámping que estaba montando alí unha parella que era moi nova nunha granxa".

A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, nueve años ya, Nano Fra no duda al indicar que "aquel foi o impulso definitivo para este proxecto que estou levando a cabo agora" y que completará la oferta turística sancibrense.

No obstante admite que es algo que "leva o seu tempo, porque non se trata só de construír algo, trátase tamén de pensar en como vas configurar o negocio e como se vai estruturar e a verdade é algo que leva tempo", aunque ahora está ya al final del camino.