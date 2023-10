El Concello de Foz y los vecinos de San Acisco agasajan a Antonio Seijas Díaz por su centenario

Foz suma un nuevo centenario, Antonio Seijas Díaz, vecino de San Acisclo que cumplió 100 años el pasado día 23 y al que el Concello brindó un homenaje. Es el octavo centenario del municipio, de los que seis son mujeres. El alcalde, Fran Cajoto, y la concejala de Servizos Sociais e Benestar, Ana Rojo, le entregaron un obsequio del Concello en su casa. Con ellos estuvieron representantes de la asociación vecinal de la parroquia, que también le agasajaron.

Ana Rojo comenta que, "acompañado pola súa familia, o señor Antonio ou Toño, como lle chaman os coñecidos, estaba pletórico de enerxía. É un home afable onde os haxa, sorprendeunos gratamente o comunicativo que é, cunha mente lúcida e unha memoria envexable".

"Acorda dúas guerras, e contounos tamén unha chea de anécdotas de cando traballou de capataz de camiños para o Concello pola parroquia, nuns tempos difíciles marcados pola ditadura franquista. Recordaba que daquela era obrigatorio traballar 15 días ao ano para o Concello, senón había que pagar un pecunio", explica la concejala.

Antonio "mercou doce vacas de leite e comentábanos que fora a mellor época da súa vida, dado que puido mercar leiras e a finca onde ten a casa. Comentouno que traballara moito para saír adiante, pero ao mesmo tempo agradecía que ao fin o resultado fora satisfactorio", señaló.

Rojo explicó que este vecino pertenece "á xeración máis sacrificada e a máis resiliente, e por ende á máis comprensiva, admitindo sen complexos uns tempos de fame e miseria, na dureza dun medio hostil no que había que traballar arreo dende ben rapaciños. Son sobreviventes forxados no sacrificio, na renuncia e na aceptación do vivido, pero tentando sempre que as circunstancias trocaran a unha situación mellor".

Para la edila focense constituyen "un exemplo a seguir, baluartes e historia viva dos que debemos aprender cada día, amósannos a mellor lección, a que non se aprende nas escolas: a da experiencia, da sabedoría; en definitiva, a da vida; a dos valores que recibiron: respecto, tolerancia, superación e comprensión cara aos demais. Sen o seu esforzo non sería posible parte do que disfrutamos agora", asegura Ana Rojo.

Los responsables municipales se comprometieron, apretando sus manos, a volver a tomar el café el próximo año junto a él y también un trozo del dulce que preparó su hija Carmucha.