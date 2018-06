Los vecinos agrupados en la plataforma Salvar a Praia de Covas exigieron en un escrito a Costas una reunión "o antes posible" con los técnicos que realizaron el estudio de soluciones para el arenal con el objetivo de que les expliquen "con detalle cada unha das seis alternativas propostas".

Los afectados, que acudieron el viernes a una reunión convocada por la alcaldesa, María Loureiro, en la que también estuvieron los portavoces municipales, lamentan que Costas no les haya enviado el informe elaborado por el Cedex (Centro de Experimentación de Obras Públicas) directamente, sino que pudieron conocerlo a través del Concello. "Non nos pareceu moi correcta a maneira. Pensamos que como mínimo tería que ser presentado en persoa por algún técnico ou responsable da administración", dicen.

Los vecinos también afean a Costas que no se haya estudiado una alternativa que ellos proponían, el arrecife sumergido a base de módulos reef balls, que consideran "que pode ser tan válida coma calquera das presentadas e sería moi convinte estudala".

La alcaldesa explicó que la recomendación del Cedex de instalar un espigón isla "no convence, porque lo que ocasionó todo ya fue un espigón y no lo queremos en medio de la playa, pero no somos técnicos", opina. María Loureiro también lamenta el hecho de recibir el estudio en un cedé. "Merecemos un respeto y que vengan a explicarlo", asevera.