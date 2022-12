Salvador Fernández, fundador de amigos de la semana santa ribadense

Salvador Fernández lleva casi treinta años en la Asociación de Amigos de la Semana Santa de Ribadeo, un colectivo vecinal que se encarga de la organización de las actividades en esa fiesta en colaboración con la parroquia ribadense y que, aunque comenzó su andadura hace tiempo, necesita de un trabajo continuo. Recuerda que "puxémonos a funcionar no ano 1993 e a primeira Semana Santa que organizamos foi a de 1994, xa cunha xestora na organización".

Desde entonces fueron cambiando mucho "e imos recuperando algúns actos que se facían antigamente e deixaran de celebrarse, mellorando algunhas das imaxes que había e que estaban deterioradas ou, basicamente, recuperando os actos con novos traxes para a xente e algúns cambios a maiores".

Esos cambios de los que habla pasan, por ejemplo, por ir ampliando los recorridos de las procesiones pero también modificándolos, para que se centren más en el casco viejo de la villa ribadense.

Otra novedad fue la introducción del pregón "ou a recuperación do Desencravo, que é algo moi importante, pero tamén outras procesións que había antes e que co paso dos anos deixaran de facerse".

Ahora se encuentran ya trabajando "porque faranse 25 anos do primeiro vía crucis xuvenil" que tiene una particularidad bastante relevante, una singularidad como es que "é o único no que o Cristo vai mirando cara atrás, non para adiante, que é algo que fai que sexa distinta de todas as outras procesións que se están facendo".

La Asociación de Amigos de la Semana Santa de Ribadeo fue creciendo con el paso de los años. En este 2022 perdieron a uno de sus socios fundadores, Álvaro Lamas, que había sido el secretario en la fundación.

Salvador Fernández cuenta que no encuentra problema para poder ir sacando adelante una fiesta religiosa en la que "hai algunha idea como ir recuperando espazos nos que poder facer as procesións, como por exemplo ir á capela da Atalaia, aínda que hai unha costa arriba complicada". Otro reto al que le dan vueltas es "facer unha especie de vía crucis polo pobo visitando distintas igrexas pequenas e capelas, como poden ser a de San Lázaro ou a da Virgen del Camino, pero de momento isto é algo que non temos nada claro, e estamos calibrándoo a ver se lle podemos dar para adiante".

Tras dos años de parón, dice que tratarán de volver con fuerza "porque non se puideron facer as cousas que se facían. Esperamos contar cos apoios que tiñamos de Concello, Deputación, Acisa e os establecementos de Ribadeo, claro, que a verdade é que nos axudan moito. Pero sacamos moito da festa gastronómica no verán, que é algo que sempre nos funcionou moi ben".