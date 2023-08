El salto de O Cargadeiro es una locura

La pasarela de madera de la zona de O Cargadeiro, que reproduce la que hace décadas servía para descargar el mineral llegado de Vilaoudrid en los barcos que lo transportaban tiene desde hace unos días una nueva función y muy peligrosa: la de trampolín. La utilizan algunos jóvenes para saltar desde allí en momentos en los que hay marea alta para evitar de este modo la posibilidad de sufrir algún golpe con las rocas.

Lo cierto es que los pilotes de piedra que resistieron a la perfección el paso del tiempo se encuentran a una gran altura, alrededor de los 15 metros, y son aptos solo para muy valientes, pero también para muy inconscientes porque a esa altura cualquier cosa puede suceder y una mala caída o un mal golpe pueden resultar fatales. Por el momento, el vídeo de un salto circula por las redes sin que del mismo sea posible adivinar la identidad del saltador, cuyas facciones no se aprecian. Lo que sí se ve es que no está solo y le acompaña alguna otra gente que se vislumbra tras él en la parte alta de la pasarela, aunque tampoco se ve cuántos son exactamente. Lo que sí se ve es que abajo no hay más.

También se puede apreciar una pericia bastante importante en el salto del joven, que incluso se permite dar un mortal en la caída y se ve cómo entra en el agua con cierto estilo. En el vídeo se comprueba además que sale de nuevo sin problema a la superficie. Ya se sabe que esta situación se repitió varias veces en lo que va de verano.

Desde el gobierno municipal ribadense el alcalde, Dani Vega, mostró su preocupación por el hecho de que se trata de algo peligroso y por eso anunció que incrementarán la presencia policial en la zona "como elemento disuasorio, porque non podemos pechar a pasarela, que é un elemento turístico importante, pero si pedimos responsabilidade e sentido común, porque é algo moi arriscado".

Afición de hace generaciones

Los saltos desde las piletas de O Cargadeiro se hacían ya hace generaciones, aunque realmente eran solo para muy valientes y eran muy pocos los que se atrevían precisamente por el riesgo que conlleva.