La salida de la Torre de los Moreno

LA EMPRESA Paisajes de Asturias ya puede comenzar a ejecutar una de las obras más esperadas en Ribadeo a nivel de imagen pública, como es la rehabilitación de la Torre de los Moreno. El Concello le concedió la licencia de obra pertinente para que ejecute unos trabajos que son de rehabilitación y consolidación. La firma no es la propietaria del ciento por ciento del inmueble pero sí del 89% del mismo, lo que la habilita para emprender unas obras basadas en un proyecto que el propio alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, reconoció que tuvo "moitos problemas, moitas horas dedicadas cos técnicos municipais" y recordó que es un proyecto que "foi a Patrimonio Histórico de Lugo ata en cinco ocasións".

El proyecto se denomina "Intervención estrutural, reparación de cuberta e fachadas da Torre dos Moreno" y contempla trabajos que ya apenas admiten demora alguna ante el mal estado del inmueble. Entre otras actuaciones se acometarán reparaciones de la propia estructura del edificio, saneado de las cubiertas y de todas sus fachadas.

Suárez Barcia explicó que los materiales de recuperación de las fachadas "van ser similares aos do morteiro de cal, que ten actualmente o edificio, e tamén os materiais de cuberta serán os mesmos que os do edificio actual. Tamén se vai proceder á colocación de novas carpinterías exteriores, dado o pésimo estado das actuais, e en todo caso a intervención non vai modificar a volumetría do edificio orixinal".

Con la licencia ya concedida la empresa puede iniciar unos trabajos que superan largamente el millón de euros en cuanto lo desee. El alcalde confía en que "dentro de non moito, este edificio poida lucir o esplendor que tivo a principios do século XX, e por riba de todo, que coa súa rehabilitación poidamos asegurar a seguridade pública necesaria tanto na contorna da Rúa Villandrando como na Praza do Cantón".

MAL ESTADO. La Torre de los Moreno presenta ahora mismo un avanzado estado de deterioro que se percibe sobre todo en su fachada, donde hay elementos que se encuentran prácticamente colgando al vacío. En la fachada principal no sobrevive prácticamente ninguna de las cristaleras originales que eran unos elementos que aportaban al conjunto un gran colorido y uno de sus elementos que más hacían destacar al edificio junto a su famosa cúpula y sus cariátides. Pero las obras necesitarán muchas más intervenciones porque la carpintería necesita ser sustituida en su totalidad. También en el tejado se necesitan intervenciones de gran calado.

Todo ello no implica que por el momento el edificio vaya a tener finalidad práctica alguna, ya que el proyecto se centra en evitar un colapso del inmueble, sin plantear que se vaya a dedicar a nada en concreto pese a la numerosa rumorología al respecto.

Reabrirá la discoteca de la calle Vilalba

Discoteca de la calle Vilalba en Ribadeo.EP

La discoteca que funcionó durante años en la calle Vilalba de Ribadeo reabrirá al público. El Concello aprobó el proyecto previo que contempla obras que cumplen la normativa de acceso a personas con movilidad reducida. Ahora deben presentar el definitivo "coa normativa vixente na actualidade".

El último solar de la travesía

Solar. AEP

La travesía ribadense quedará totalmente cubierta de edificios en breve. El Concello dio licencia para el proyecto básico de trece viviendas y dos locales comerciales en el último solar que queda sin edificar en la Avenida de Asturias. Ahora los propietarios deberán presentar aún el proyecto definitivo.