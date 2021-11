Ángeles Salgueiro reconoce que es de las que se apunta "a cualquier bombardeo" y más cuando lo que está en juego es la supervivencia de su sector.

La vimos esta semana 'impartiendo justicia' en Barcelona.

Normalmente las performances las hacemos delante del Congreso pero esta vez íbamos a Barcelona y la coordinadora de Madrid me propuso hacer algo. Había una persona que hacía de ministro y ponía las sogas al cuello a los profesionales del sector, después entraba la Justicia que era yo y le hice quitarles las sogas porque los estaba ahogando, y devolverles unos sacos donde ponía 'la universidad de mis hijos', 'la hipoteca' o 'la cesta de la compra', y al ministro otros sacos que ponían el 10% que era el Iva, lo que es justo.

También participó en el encierro en una peluquería de Lugo, no para.

Llevo metida en esto desde el 2012, que fue cuando nos subieron el Iva del 8 al 21%, y más intensamente ahora este último año desde que nace la plataforma Creer en Nosotros, que nace para salir a las calles, para reivindicarse por toda España. Somos capaces de hacer en un año 400 concentraciones.

"En A Mariña también tenemos el gran problema de la industria y esto es una masacre"

Han recrudecido las protestas tras el veto del Gobierno a las enmiendas para la restitución del Iva. ¿Ya no podrá ser para 2022?

Aún hay alguna posibilidad porque hay partidos que están trabajando para buscar otras soluciones. Pero con este Gobierno nunca sabemos lo que va a pasar, tenemos siete enmiendas presentadas a los presupuestos y las veta antes de ser votadas porque tenemos el apoyo de todas las fuerzas políticas e iban a salir adelante, por eso ni las dejó pasar, las vetó antes. ¿Hay democracia en un país con un Gobierno que veta? Ya lo hizo antes en el Senado, que vetó una iniciativa que estaba aprobada por la mayoría de la cámara y con la que ya tendríamos que estar tributando al 10%.

¿Cómo afecta esto al sector?

En toda España llevamos casi 50.000 salones cerrados desde el 2012 pero ahora desde la pandemia esto se incrementó bastante más. Y se pasó de tener una media de cinco empleados por salón a quedarse solo el autónomo y un empleado, aunque ahora según los últimos datos lo mayoritario es el autoempleo, casi se está trabajando un autónomo por salón. A esto le sumamos ahora un problema muy grande que es la economía sumergida, porque los empleados se van al paro y de alguna forma se tienen que buscar la vida. Así, los salones dados de alta cada vez tenemos más facturas que pagar y muchos menos ingresos.

¿Cuál es la situación particular de su peluquería?

En mi caso simplemente sobrevivo. Venimos de una situación totalmente irregular con lo que fue la pandemia y la gente quiere volver a hacer su vida normal, salir, arreglarse... pero en A Mariña tenemos un problema muy grave con la industria y están en juego muchos puestos de trabajo, entonces la gente economiza lo máximo posible porque no sabe cuál es su futuro. Esto es una cadena, y si no se arregla todo este problema de la industria comarcal, los autónomos nos vamos con ellos.

¿Cómo ve el futuro?

Nos tienen que restituir el Iva porque es inasumible. En su día cuando nos lo subieron trece puntos nosotros lo asumimos y no lo repercutimos al cliente, pero empezamos a cerrar negocios. Ahora con la pandemia y como están las cosas no puedo subir trece puntos a mis clientes, es inviable, y más en A Mariña con el problema de la industria, que espero que se solucione y lanzo mi apoyo incondicional para que lo arreglen, porque esto es una masacre.