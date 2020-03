"No salgo y tomo precauciones", dice una enfermera de Xove infectada

Una enfermera del Hospital da Mariña, con domicilio en Xove, dio positivo en coronavirus este lunes sin haber tenido contacto directo con otros confirmados. "Empecé con síntomas el viernes, por la mañana fui a trabajar, tuve náuseas y malestar, me mandaron a Urgencias, pero al no tener síntomas claros de coronavirus me enviaron a casa con las medidas normales y me dijeron que si tenía fiebre llamase al número de información", dice.

Comenzó a tener "fiebre y síntomas más fuertes después", cuenta, pero añade que el lunes se sintió ya mejor. "Hoy estoy bien, me queda tos", explicaba. Como no había estado en contacto directo con otros positivos y tenía que trabajar este martes, el preventivista envió un equipo para hacerle el test al domicilio, donde está aislada con su pareja, también sin síntomas. "No he vuelto a salir de casa, estoy tomando todas las precauciones, con mascarilla y limpiando todas las superficies, con el menor contacto posible". Familiares, amigos y vecinos se han ofrecido a ayudarles en lo que necesiten.

La sanitaria asegura que lo peor es el caos social y no poder estar al 100% en su labor como enfermera. Por otro lado, apunta que "nos casábamos en un mes y ahora vamos a tener que suspenderlo", indica, resignada, la sanitaria de Xove.

El Sergas confirmó ayer que en la provincia de Lugo hay 26 casos, diez más que anteayer, de los que solo dos están hospitalizados. Uno es el primero de los diagnosticados, un vecino de Foz que permanece estable y otro, un hombre que ingresó inicialmente en planta pero fue trasladado después a la Uci del Hula. Se trata del primer paciente de Covid-19 que necesita cuidado de críticos en Lugo.

Algunos facultativos esperan un aumento sustancial de casos confirmados para finales de esta semana. Entre el lunes y ayer, crecieron en diez.

Contagiado un ferroviario en Monforte

Un ferroviario de Monforte se encuentra entre los nuevos casos de la provincia. Se trata de un trabajador de Adif que, por motivos laborales, tienee que viajar con frecuencia por España y que recientemente estuvo en varios sitios, entre ellos, Madrid.

Está en aislamiento domiciliario, al igual que los dos médicos del Hospital de Monforte diagnosticados de Covid-19. El primero fue un neumólogo y, el pasado lunes, fue confirmado el positivo de un urólogo, no un reumatólogo como se publicó en la edición de ayer por error.

Este facultativo habia estado recientemente de viaje y, a su vuelta, empezó a encontrarse mal. No acudió a trabajar al observar que tenía síntomas, sino que permaneció en su casa, aislado, donde sigue después de haberse hecho la prueba.

Origen en Madrid

La mayoría de los casos confirmados en la provincia tienen su origen en Madrid, ya fuera porque el paciente viajó recientemente a la capital o porque estuvo en contacto con otras personas que lo habían hecho.