Sale ileso tras salirse de la vía y colisionar con una farola en Celeiro

Un conductor colisionó a las seis de la mañana de de este sábado con una farola en la Rúa Grande de Celeiro tras salirse de la vía. El ocupante del vehículo accidentado no resultó herido, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizaron el atestado de este siniestro vial, que atendió con la colaboración de Protección Civil de Viveiro. Desde el Concello se llamó a una empresa para retirar el elemento urbano dañado.

El Subsector de Tráfico está cubriendo los siniestros que se producen en el municipio vivariense en horario nocturno, dado que la Policía Local de Viveiro (cuyo servicio se desarrolla de siete de la mañana a once de la noche) no realiza noches desde hace meses, debido a que la escasez de agentes impide su cobertura. Desde este jueves la plantilla municipal al completo está de baja.

Tampoco realizan noches en el resto de municipios mariñanos, salvo en Ribadeo, donde solo hacen algunas en fines de semana en patrullas de un mínimo de dos agentes, y en fiestas puntuales, como publicó hace semanas este periódico.