(Avance)

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretou nulo o ERE de Alcoa ao apreciar mala fe nas negociacións por parte da empresa.

O TSXG xa estimara no seu día as demandas do comité de empresa e prohibira paralizar as cubas. Agora, con esta decisión, anúlase o Expediente de Regulación de Emprego que afectaba a 524 traballadores da factoría de San Cibrao.