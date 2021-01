El Sagrado Corazón de Ribadeo intenta recuperar el dinero de un viaje escolar a Londres

La dirección y los padres de una veintena de alumnos del colegio Sagrado Corazón de Ribadeo están intentando recuperar el dinero de un viaje de inmersión lingüística a Londres que debería haberse celebrado el pasado mes de marzo, pero que no llegó a realizarse debido a la pandemia. Algunos padres afectados explican que abonaron los tres pagos correspondientes y un seguro de cancelación, "que ahora no cubre ningún gasto", denuncian. Unos gastos que superan los 900 euros por alumno. "El viaje se contrata en el colegio con la empresa Home to Home, pero en ningún momento firmamos ningún contrato los padres y madres", explican y añaden que han "intentado reclamar, pero la empresa ha cerrado y ahora estamos a la espera de otra reclamación". "Solo quedan dos meses para que se cumpla un año y los alumnos siguen sin su viaje y sin casi 21.000 euros", indican y también solicitan más explicaciones por parte de la dirección del centro "que en un primer momento nos dice que nos ayudará en todo lo posible".

Desde el centro, la directora, María José Castañal, explica que tras enviarle varios burofax a la empresa que no tuvieron respuesta consiguieron que esta les contestara asegurándoles que les daría un vale para dentro de un año, "algo que non podíamos aceptar". "Noutra comunicación posterior queríanos devolver uns 130 euros, pero tampouco pode ser porque o que pagou cada alumno é máis de 900 euros", explica la directora, que añade que en estos momentos están a la espera de una respuesta por parte del seguro de responsabilidad civil del centro "para ver si a través del se pode facer algo, incluso devolver os cartos aos pais".

"Esperamos contar cunha resposta esta semana e en función diso non descartamos iniciar accións legais", explica la directora, que asegura no tener constancia de que la empresa haya cerrado como aseguran algunos.

EMPRESA. La directora del colegio explica que ya habían realizado la inmersión lingüística del año anterior con la misma empresa y que funcionaba muy bien. "Cando a contratamos xa tiñamos referencias por outros colexios e todo saíu moi ben, as familias eran encantadoras e as actividades estaban todas moi ben organizadas e adaptadas ao nivel dos alumnos, que son de 1º da Eso", asegura Castañal.

En este sentido añade que en el seguro ponía que este no cubría pandemias, "pero quen se imaxinaba que algo así podía suceder, foi algo totalmente inesperado". "Seguro que ten que haber máis casos coma o noso, pero non o sabemos, aínda que seguramente si actuaramos todos xuntos se poderían facer mellor as cousas", explica Castañal, que indica que también tuvieron que cancelar la inmersión que le correspondía a 6º de primaria y que era en España «e xa recuperamos os cartos».