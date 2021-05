Saborear el mar en Ribadeo

Los cuatro restaurantes ubicados en la zona del puerto deportivo de Ribadeo -San Miguel, Náutico, Marinero y La Solana- volvieron a unirse para celebrar la VIII Quincena do Mar, una iniciativa gastronómica con la que desde este sábado y hasta el domingo 23 ofrecerán distintas propuestas con los productos del mar como protagonistas.

El hostelero José Blanco, de La Solana, en nombre de los organizadores recuerda que organizan las jornadas junto al puerto deportivo con el objetivo de "poñer en valor a calidade, variedade e riqueza dos produtos do mar de proximidade", pescados y mariscos con los que trabajan en sus restaurantes "día a día". De esta forma, los cuatro establecimientos ofrecerán durante los próximos quince días "diferentes propostas culinarias, tanto tapas como pratos e sobremesas, onde os produtos do mar serán os grandes protagonistas", que invitan a probar tanto a los vecinos como a los visitantes. "Poderán gozar dunha contorna única á vez que saborean o auténtico sabor do mar", apuntó.

Los organizadores agradecieron la colaboración de la Xunta en esta edición en la presentación de las jornadas, este viernes en el puerto deportivo ribadense, adonde acudieron el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias; el alcalde, Fernando Suárez; el diputado autonómico Daniel Vega; la directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez; el jefe territorial de Mar, Pablo Fernández; el presidente del Real Club Náutico de Ribadeo, Juan Calvo Sotelo, y el secretario de la cofradía de pescadores ribadense, Justo Navarret.

Daniel Vega trasladó el apoyo del grupo del PP a la octava edición de las jornadas que impulsan estos restaurantes, "referentes gastronómicos da Mariña, do conxunto galego e do mapa español" y recordó que la Xunta colabora con la iniciativa, que en su opinión "animará aos visitantes a achegarse a Ribadeo e a Galicia coincidindo coa apertura do peche perimetral". También agradeció el esfuerzo de los hosteleros "nunhas circunstancias atípicas nas que compatibilizan a súa actividade co cumprimento das medidas sanitarias de prevención da covid-19".