"No sabíamos que había cámaras, nos escondíamos para que nadie nos viese"

Mujeres grabadas orinando en una calle apartada de San Cibrao en A Maruxaina de 2019 han iniciado una campaña en redes sociales para que su caso se conozca y recabar apoyo social, además de que se haga justicia, "porque el juez falló que no es delito grabar a chicas orinando, que se les vean sus partes íntimas, subir las imágenes a webs pornográficas y lucrarse con ello", dicen.

Con la etiqueta #XustizaMaruxaina iniciaron en sus perfiles de Instagram una iniciativa para recabar respaldo. También tienen intención de realizar alguna concentración para que el asunto tenga mayor alcance. La matrona Lidia Cigüeña inició la campaña, que ya cuenta con respaldo de partidos políticos y asociaciones.

Una vivariense afectada cree que el auto "da cabida a que cualquier persona pueda instalar cámaras ocultas; no es comparable a una pareja de Pontevedra grabada manteniendo relaciones sexuales en un cajero, porque en ese espacio se avisa de que hay cámaras de vigilancia". Añade que las imágenes de San Cibrao se tomaron desde tres o cuatro ángulos diferentes. "Nosotros no sabíamos que había cámaras, hay gente que ve grave que fuésemos a mear allí, pero es una fiesta multitudinaria, sin baños suficientes. Lo hicimos en un lugar apartado, detrás de un par de coches, nos estábamos escondiendo para que nadie nos pudiese ver, no es una calle transitada, pero algunos ven más grave hacer pis en la calle que el hecho de que grabasen nuestras caras y partes íntimas. Aunque esos comentarios son los menos, estamos enfadadas con ello", señala.

"Algunos ven más grave hacer pis en la calle que el hecho de que grabasen nuestras caras y partes íntimas"

Las afectadas están en contacto con la asociación Bumei de Burela, que se ha personado como acusación popular en la causa, igual que unas ocho mujeres. "Vamos a recurrir para que llegue a la Audiencia, a ver si allí sentencian que haber subido esas imágenes a páginas porno es delito, queremos que se haga justicia, que no quede impune. También hemos solicitado apoyo en el Concello de Cervo", indica la vivariense.

CONCENTRACIÓN. Las afectadas estudian también organizar una concentración, pero con todas las medidas de seguridad por el covid- 19, además de hacer quedadas en varios puntos de A Mariña, porque "ninguna mujer es objeto de consumo", recalcan.

En los vídeos incluso aparecen menores, algunas de 16 años que presentaron denuncia acompañadas de sus padres en el cuartel de la Guardia Civil, y el resto son mujeres de hasta 40 años, según precisa la focense María Suárez. Guardan como prueba los clips que circularon por WhatsApp cuando a finales de julio de 2020 el novio de una afectada descubrió vídeos en una página sobre fiestas. Algunas grabaciones duran más de una hora y, al parecer, cortaron las partes en que se veían hombres. "Esto llegó a la luz porque la falda de A Maruxaina se identifica, pero también hay del Xiringuelo, de Asturias, o de la Xira de Navia".

La vivariense explica que "es una calle donde había dos coches estacionados, uno estaba un poco más apartado de la pared y te tapaba perfectamente, había dos cámaras en el coche más alejado". Lo sabe porque "hemos visto las imágenes, además había una cámara en la pared, desde la que se veía la matrícula del automóvil, y otra en el otro coche".

PÁGINAS PORNO. Las mujeres afirman que "los vídeos siguen en las páginas web y que la misma persona subió otros de chicas desnudas en vestuarios. Queremos que tenga unas consecuencias subir vídeos de mujeres en la vía pública o privada lucrándose con su venta a páginas porno. Lo supimos porque alguien de A Mariña llegó a la página tras hacerse virales los vídeos por grupos de WhatsApp, lo malo es que los vio mucha gente y lo bueno que quienes nos reconocieron, nos avisaron. Muchas chicas a lo mejor ni saben que están. Solicitamos que se eliminen, que sea delito y que no haya ningún perturbado que suba vídeos así". Algunas webs donde están colgados son de pago, hay que pagar una suscripción para acceder a los vídeos, señalan. Sospechan que alguien los grabó y cedió a otra persona, que fue la que los subió a esas páginas.

"Nos enfada que digan que nos está bien por mear en la calle, acepto que te expongas a una sanción, pero no a la difusión"

La vivariense reconoce que al principio del día usó los baños, pero después estaban sucios. "Como hay tanta gente, es imposible mantenerlos limpios seguido y al final acabas meando donde puedes. El lugar estaba perfecto para que nadie te viese, entre dos coches de alquiler, pero alguien grabó y subió los vídeos con un perfil anónimo, pudo haber sido cualquier persona". La joven asegura que "pensábamos que estábamos seguras, porque había un cuadrado que no se veía nada, es la calle del Hospital, que está lejos de la fiesta. A las que vestían faldas se les ve todo y la cara con nitidez. Entendemos que eso es una vulneración de la intimidad, aunque esté en la vía pública".

SANCIÓN, NO DIFUSIÓN. Esta afectada asevera que "somos conscientes de que eso no está bien hecho, es un momento de necesidad. Hay comentarios que nos tildan de cerdas, pero es incierto que hagamos eso a diario. Nos parece increíble que no se considere delito subir esas imágenes a webs porno. Nos enfada que digan que nos está bien por mear en la calle, acepto que te expongas a una sanción, pero no a la difusión".

"No solo nos grabaron sin consentimiento, también nos subieron a una página porno"

Solo unas pocas de las más de 80 mujeres afectadas llevaron el caso al juzgado, pero al conocer la resolución del sobreseimiento hay más que están pensando en personarse como perjudicadas, al entender que "la Justicia es machista". "Éramos muchas, no dimos el paso por falta de información, pero ante esta injusticia vamos a por todas, esto va a saltar a nivel nacional", afirma.

MÁS DEMANDAS. La focense María Suárez considera "una barbaridad" la resolución judicial y contrató letrado para personarse. "Lo hicimos mal desde el inicio, la denuncia de las que estamos sin abogado no sirvió para nada, es como si estuviese en un limbo, pero me dijo que es recurrible y que también se puede reclamar por la vía civil. No solo nos grabaron sin consentimiento, también nos subieron a una página porno. Fue en una calle apartada, el sitio recurrente, donde pensábamos que no había cámaras", recalca.

Suárez añade que "se están lucrando porque tienen miles de reproducciones, las imágenes están en muchas páginas porno, a las que te redireccionan, estamos hasta en plataformas de pago, con visión nocturna, donde los vídeos son más explícitos", censura.