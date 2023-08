Ruth Beitia: "El oro de Río fue la guinda al pastel tras 27 años de deporte profesional"

Para hablar de Ruth Beitia (1979, Santander) hay que ponerse de pie. Es la única atleta española que ha conquistado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos (Río de Janeiro 2016). Pero a su palmarés no se restringe a esa medalla, Consiguió un bronce en Londres 2012 y ha sido campeona de Europa tanto al aire libre como en pista cubierta en su modalidad, el sato de altura. Estos días disfruta del verano en Foz antes de ir al Mundial de Budapest que comienza en apenas tres días.

¿Que le trae a usted a Foz?

Mi pareja y su familia son de aquí, por eso llevo viniendo a Foz desde hace cuatro o cinco años.

¿Y cuándo suelen venir?

Cuando nos podemos escapar. Nosotros vivimos entre Santander y Madrid, y la sensación cuando venimos aquí, a Galicia, a Foz, es de descanso, de desconexión del trabajo. Es un sitio donde se come muy bien y tiene unos paseos increíbles y tienes facilidad para hacer deporte.

"Vivo entre Madrid y Santander, y la sensación cuando venimos a Foz es de descanso, de desconexión del trabajo"

Sí, porque a usted la he visto más de una vez correr por el paseo de Foz.

Sí. También nos encanta subir hasta la basílica de San Martiño y poder correr por medio de los eucaliptales, por el paseo... Es la sensación de vivir un poco con el entorno.

¿Está preparando alguna carrera?

Pues mira, el 22 de octubre haré mi primera media maratón, que es un cambio muy grande después de ser saltadora de altura. Será en Valencia. Fue algo que surgió a través de dos de mis patrocinadores, Hyundai y Go Fit. Me está costando mucho.

¿A qué se dedica actualmente?

Me dedico a dar clases en la Universidad de Santander, en el grado de Educación Física, el CAFD. Y en Madrid llevo el lado institucional, las relaciones externas y el protocolo de la Federación Española de Atletismo. No me aburro. Tengo la gran suerte de seguir vinculada al atletismo al cien por cien.

La medalla de oro en Río de Janeiro, ¿fue el momento más especial de su carrera?

Yo creo que fue el regalo perfecto, la guinda al pastel tras 27 años de deporte profesional junto con mi entrenador, Ramón Torralbo. Fue algo muy especial. Pero nosotros hemos sido muy disfrutones, en cada competición que hemos ido siempre hemos tenido pequeñas anécdotas y que los hacían especiales.

Y además del oro de Río, ¿qué otro éxito destacaría?

Fue en mi última competición, en el 2017, en el Mundial de Londres. Allí me dieron el Fair Play por un gesto de consuelo que tuve con Alessia Trost y que la IAAF solo concede uno al año. Siempre he sido así, de ayudar a mis rivales, algunas de ellas amigas. Ella estaba pasando un mal momento y la consolé (la atleta italiana había quedado eliminada en la calificación y había perdido a su entrenador de toda la vida dos semanas antes).

"Me reconocen mucho por la calle y a mí me encanta interactuar con la gente"

¿La siguen reconociendo por la calle, por Foz?

Sí, me reconocen mucho. La verdad es que me encanta interacturar con la gente. Cuando estoy en Foz, cuando vengo en verano, Navidades, Semana Santa, me siento como en casa, y poco a poco vamos haciendo aquí una pequeña gran familia.

¿Cómo ve la salud del atletismo español en la actualidad?

Espectacular. Y en Galicia aún mejor. Tenéis a Adrián Ben que, aunque es de Viveiro, su madre y su abuela son de Foz, tenéis a Ana Peleteiro. Sabemos que es difícil conseguir medallas, es un deporte muy globalizado, en el Mundial participan más de doscientos países, pero esperemos conseguir alguna medalla, tener finalistas... Hemos crecido en los últimos tiempos, se están batiendo récords de España de hace un montón de años. Por ponerle un pero, nos falta un saltador y una saltadora de altura.

"La carrera de Adrián Ben es perfecta, intachable, y va a seguir escribiendo titulares para el atletismo español"

Ya ha nombrado a Adrián Ben, ¿qué le parece que trayectoria que está teniendo?

Adrián es muy joven aún. Espero que siga apostando por los 800 metros, es un gran atleta del medio fondo y en el futuro será del fondo español. Su carrera es perfecta, intachable, y va a seguir escribiendo titulares para el atletismo español.

¿Echa de menos la alta competición?

Me retiré con 38 años. Sería muy egoísta no reconocer que no me pica ese gusanillo cuando acudo a una competición, pero es envidia muy sana. La competición es algo que echo de menos, los entrenamientos no. Fueron muchos años y hasta el último día tuve ganas de ir a entrenar, y tuve motivación. Verlo desde la grada es más difícil que desde dentro.