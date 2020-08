Las rutas geológicas llegan el jueves a Barreiros y el sábado, a O Valadouro

Barreiros y O Valadouro serán esta semana los escenarios geológicos por los que discurrirán las rutas organizadas por la Mancomunidade mariñana de municipios. Ambas son de baja dificultad. La primera partirá mañana a las 10.00 horas desde el oeste de la playa de Arealonga y el sábado, desde la plaza de Ferreira. La primera dispone de 15 plazas y la valadourense de 25. Ambas buscan dar a conocer la comarca como geodestinos y bajo el nombre de A Mariña en Ruta pretenden además ayudar a la reactivación de la actividad turística, abordándola con todas las medidas de seguridad frente a la pandemia.

El de los ecosistemas de Arealonga, en Reinante "é un roteiro interpretativo dos ecosistemas dunha praia no que se analizará a orixe xeolóxica do areal e a existencia de turbeiras e solo fósiles. Comprobarase o funcionamento das mareas no Cantábrico e poderase observar a fauna e a flora do escosistema dunar. Na zona intermareal estudanse as adaptacións de diferentes especies ante as duras condicións ás que se ven sometidas durante os ciclos de mareas, identificando os principais grupos de algas e animais", señalan.

El guía de esta ruta será el licenciado en Biología por la Universidade de Santiago Óscar Chao, que posee un máster en gestión de sistemas costeros y marinos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Chao es profesor de Biología y Geología en educación secundaria y bachillerato y coordina el proyecto Rebinxe y la asociación del mismo nombre "pola recuperación da biodiversidade!, sin ánimo de lucro y centrada en el estudio y conservación de la flora y fauna locales. Suele participar y organizar charlas y desde 2012 guía rutas de observación de fauna e interpretación de ecosistemas. En este caso la ruta durará unas dos horas y se recomienda bañador o pantalón corto y escarpines para ir por el agua.

El sábado, al Pozo da Onza de O Valadouro, guiarán Pedro Rolle y Guido Álvarez, este último guía oficial de Turismo de Galicia. Mancomunidade da Mariña, Turismo de Galicia y Diputación Provincial de Lugo colaboran en este proyecto divulgativo.