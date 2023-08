La ruta de las oportunidades

Dar una segunda vida y su correspondiente historia a un producto es un comportamiento que se ha integrado en la sociedad actual. Ya sea por tendencia, por ahorro mensual o por amor hacia la exclusividad, el caso es que el comercio de segunda mano y de antigüedades ha aumentado en los últimos años. Y A Mariña no es una excepción, ya que cuenta en todo su territorio con locales o almacenes con encanto y atención personalizada que apuestan por el comercio de las oportunidades. La magia que emanan los productos, la calidad y la aventura de encontrar un tesoro son un aliciente más para los más curiosos, amantes y expertos de estos productos para recorrer la comarca mariñana.

Los negocios de Ángel Fernández, Regina Lorences Salgueiro, Pablo Vivín y Luz González son algunos, pero existen muchos más ejemplos desde Viveiro hasta Ribadeo y Mondoñedo.

Ventadir, Viveiro

Ángel Fernández Serantes es uno de los trabajadores de este local vivariense ubicado en Río Pedroso, sin número. "Temos un pouco de todo e o que máis se move son os artigos de segunda man", asegura. Este negocio, abierto hace ocho años, comenzó por las antigüedades, pero ahora su negocio ha aumentado para tener más objetos "relacionados coa reutilización de artigos coma mobles e electrodomésticos". Según Fernández, el perfil de cliente que suele frecuentar la tienda es desde el más joven que busca mobiliario para alquileres, a personas mayores. "A xente nova non é tan participativa ou non coñece que hai este tipo de establecementos, pero dende que comezamos foi mudando o concepto da segunda man polo que se aforra", expresa

En cuanto a la venta online, Fernández indica que competir a ese nivel sigue siendo "complicado" ya que por mucho que se abaraten los precios siempre habrá un "xigante comercial coa etiqueta de novo co que non podes competir", indica.

Regina Antigüedades, Mondoñedo

Regina Lorences Salgueiro lleva en su local de la calle Pardo de Cela, número 4, veinte años. En todo este tiempo ha notado que el amor por las antigüedades perdura. Sin embargo, denota que en el último año, "ha habido una reducción en las compras considerable". La gerente se cuestiona si esta bajada, en comparación a los años anteriores, se debe a la pérdida del gusto por este tipo de productos o por el encarecimiento de la vida en general por los efectos de la inflación.

Desde muebles, ropa o libros, hasta colchas de lino o vajillas, la tienda de Regina Lorences es el enclave perfecto para un viaje en el tiempo por los tesoros de la zona. Precisamente, la calidad y lo llamativo de los objetos que conserva o restaura esta empresaria llaman la atención de turistas que aprovechan para llevarse algún pequeño artículo de recuerdo de su visita a Mondoñedo. "Sobre todo en agosto es cuando viene más gente, pero también a través de la tienda online se hacen compras", expresa. Expertos y amantes de los materiales exclusivos, con historia y con calidad, se acercan a mirar con curiosidad lo que va quedando en el local.

En estos momentos, Regina Lorences, ya no recoge más objetos para su tienda ya que espera jubilarse dentro de poco tiempo. "Tengo muchas cosas ya y, prefiero ir liquidando y también hacer restauración de muebles", indica. A pesar de todo tanto Regina como otros vendedores tienen una opinión común y es que competir con las grandes superficies es muy complicado. "La gente prefiere muebles del Ikea o comprar en Amazon", sentencia.

Antigüedades Luz, Ribadeo

En el número 16 de la Rúa de San Roque ribadense, Luz González ha comprobado que "las antigüedades no pasan de moda". A personas jóvenes o más mayores que buscan exclusividad y objetos diferentes, no les pasa desapercibida la tienda. Y eso se nota en el tránsito de curiosos que pasan por el local. "Tenemos un poco de todo, porcelana, ropa, muebles... hay que estar aquí para mirarlo bien", expresa la empresaria. De hecho, es importante para los usuarios tocar los objetos y revisarlos: "A la gente le gusta tocar los objetos y sentirlos. Es la manera de saber que están bien", explica.

En su caso no nota que haya una moda exacerbada, pero sí un interés patente, incluso, entre turistas que pasan por la zona. "A quien le gustan las antigüedades se pasa por todas las tiendas de A Mariña. Hay buena comunidad entre los vendedores y nos recomendamos mutuamente", indica.

Librería Vivín, Ribadeo

Pablo Rodríguez Vivín lleva una librería que presume de tener 100 años. Precisamente, por su gran temporalidad puede tener libros descatalogados que llaman la atención de cualquiera que pasa por su escaparate a mirar su decoración. "Os libros acadaron unha cota de mercado importante nos últimos anos. Á xente gústalle as cousas que non acostuma haber no mercado", expresa Pablo Rodríguez Vivín.

Ediciones especiales de García Lorca o Ribadeo Antiguo son algunas de las adquisiciones más preciadas de los fondos de las librerías antiguas como la de Pablo Rodríguez. "O mercado do libro é moi complexo e máis agora co tema online que beneficia sempre ao comprador", señala.