Una ruta de miradores, otra de faros y dos BIC, en las rutas turísticas de Galicia

La Xunta de Galicia, a través de la consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio acaba de presentar una iniciativa de promoción turística denominada Rede de Itinerarios de Interese Paisaxístico. Se trata, en esencia, de recorridos que abarcan una red total de 4.500 kilómetros que recorre toda Galicia y que, en el caso de la comarca de A Mariña, se fija de forma muy especial en las vistas al mar. Lo hace de dos formas, con la ruta de los faros, que curiosamente arranca en Asturias, concretamente en Tapia de Casariego, y sigue por toda la costa hasta O Vicedo; y la de los Miradores, que va desde Ribadeo para meterse al interior y subir a A Frouxeira. Se propone además una ruta denominada Ruta do Rego Loureiro que iría desde el Pozo da Ferida hasta el Souto da Retorta, en Viveiro.

Al margen de estos recorridos se proponen dos BIC (Bien de Interés Cultural) concretos, como son la fábrica de Sargadelos, en el municipio de Cervo, y el casco histórico de la ciudad de Viveiro, como lugares a tener en cuenta.

No están todos los que son pero son todos los que están. La idea, según explicó la conselleira Beatriz Mato, pasa por ofrecer cuatro tipos distintos de sendas que ofrezcan innegables atractivos turísticos tanto a visitantes de fuera de Galicia como a los propios gallegos que no conozcan estos lugares.

La fábrica de Sargadelos y el casco histórico de Viveiro figuran entre los bienes de interés cultural recomendados

Se trata de un proyecto organizado por el Instituto de Estudos do Territorio "que inclúe 56 etapas na Senda dos Faros, 109 itinerarios con valores naturais, 76 camiños con valores patrimoniais e 25 rutas con valor panorámico".

DISPONIBILIDAD. El proyecto es muy completo y con gran cantidad de información sobe todo lo que aparece en el mismo. Esta información se encuentra accesible para consulta o descarga en un visor geográfico de la Xunta y Mato apuntó que "tamén se inclúe unha ficha detallada para cada itinerario, con datos sobre o lugar de inicio e chegada da ruta, a lonxitude do trazado, a pendente media e os elementos de interese que se atopan no seu percorrido, así como un mapa, un perfil topográfico e unha descrición dos valores naturais, culturais e estéticos do itinerario".

La conselleira detacó que con su puesta en marcha se da respuesta a los compromisos establecidos en las directrices de Ordenación do Territorio "e por outra banda á Estratexia da Paisaxe Galega, dentro da súa planificación 2017-2020. É unha responsabilidade do Goberno preservar, xestionar, protexer e poñer en valor a paisaxe, polo que se pensou no deseño dunha rede baixo criterios técnicos para aproveitar a densa rede viaria e de sendeiros xa existente".

En el caso de las rutas comarcales, salvo las puntuales, la de los faros y la de los miradores es ideal para realizar en coche por su longitud, aunque todas ellas garantizan la espectacularidad de los lugares por los que discurren.