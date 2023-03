La ruta Medela reunirá en Cervo a unos 150 aficionados y amantes del BTT

Los amantes de las bicicletas de montaña están de enhorabuena, ya que este domingo podrán ya disfrutar de una de las primeras pruebas del año 2023 con la celebración de la Ruta de Enduro Medela MTB, que alcanza ya su decimotercera edición afianzada como una referencia en la provincia.

La cita fue presentada ayer por la teniente alcalde, Dolores García Caramés, el concejal de Deportes, David Rodríguez, y por los miembros del club Medela, organizador de la prueba, Abel Ordás, Víctor Riera y Diego Ballesteros, en el cotorno de A Ponte do Bao, en San Cibrao, uno de los puntos de paso de la carrera.

La salida está prevista para las 9.30 horas, desde la piscina de Lieiro, y los dorsales pueden recogerse el sábado, en el restaurante O Noso Lar, en horario de 19:30 a 21:00 horas; y el mismo día de la prueba, entre las 8:00 e las 9:15 horas, en la piscina municipal. El número de plazas es de 250, pero se espera que tomen parte unos 150 ciclistas de diferentes puntos de Galicia e incluso de otras comunidades, como Asturias. La inscripción se realiza a través da web www.fgalegaciclismo.es.

La prueba, que tiene un grado de dificultad medio-alto, contará con un recorrido de 28 quilómetros, con 1.200 metros de desnivel acumulado y permitirá a los participantes disfrutar de cuatro tramos perfectamente acondicionados por los membros del club "que levan meses traballando no trazado para que ese día os amantes das dúas rodas poidan gozar dunha competición de primeiro nivel no Concello de Cervo".

Así, desde a organización, apuntan que "foron meses de traballo de campo moi duro, para poder acondicionar practicamente á man un trazado que tivemos que acortar lixeiramente con respecto a outros anos debido ás condicións nas que se atopaba o terreo e tamén porque somos un club modesto, moi pequeno, no que traballamos cóbado con cóbado catro persoas". Con todo, a pesar de que foron catro meses duros de traballo, "cremos que o trazado -no que destacan os seus peraltes similares a un ‘bikepark’ será moi atractivo para os amantes e afeccionados do enduro", indican.

Caramés y Rodríguez agradecieron su trabajo a los integrantes de la organización "porque eles son os responsables do éxito desta competición á que dedican moitas horas do seu tempo logrando facer do noso municipio un marco excepcional para a práctica deste deporte". Esta proba á que cada ano asisten uns 200 corredores —añadieron— "é unha excelente oportunidade tamén para dar a coñecer a riqueza paisaxística e o patrimonio natural de Cervo".

Desde el club avanzan que, a modo de agradecimiento a los participantes, al final del último descenso ofrecerán carne a la parrilla para todos.