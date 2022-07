Ruta indiana en Ourol

Recuperar y poner en valor el patrimonio indiano del municipio de Ourol es uno de los objetivos de la ruta que impulsa el Concello por las casas más representantivas de la arquitectura colonial, además de por las escuelas. Habrá en total seis viajes gratuitos el fin de semana del 6 y 7 de agosto que se harán en un autobús de época y con guías que realizarán las explicaciones correspondientes.

El alcalde, José Luis Pajón, la concejala Ana Rico y la encargada de la biblioteca, Verónica Prieto, impulsaron desde el Concello esta iniciativa con apoyo de la Mancomunidad y que hará realidad la empresa especializada Sihaho, que aporta un bus antiguo y los guías. El punto de partida será la casa consistorial y el sábado 6 de agosto habrá cuatro salidas, a las 10.30, 12.30, 16.30 y 18.00 horas, mientras que el domingo 7 serán de mañana a las 10.30 y las 12.30 horas. Hay 16 plazas en cada viaje y es necesario inscribirse, con un formulario disponible en la web municipal y en el Facebook del Concello. También se puede llamar al 982.55.09.19.

"Despois de saír de diante da casa do Concello recórrense as casas que hai na estrada xeral, despois imos a Vilares e Merille e a Chao de Ourol. Son 14 puntos en total coas casas máis representantativas da arquitectura indiana, ademais das escolas de Merille e as de Vicente Casabella", explica Verónica Prieto, que destaca entre las viviendas "A Casa das Veigas ou Villa Esteveri en Vilares; a casa de Pita e a de Carballido en Merille, ou en Ourol a casa do Señorlón, a de García e tamén a casa dos Ermida ou de Jaime Mariño, que son as que arquitectonicamente destacan pola súa construción, os adornos ou as galerías que teñen moitas delas", comenta.

La intención del Concello es reivindicar el patrimonio indiano del municipio y homenagear a los emigrantes

La intención del Concello es "reivindicar o patrimonio indiano do municipio, homenaxear os migrantes que tiveron que irse de Ourol e que cando regresaron rehabilitaron as súas casas, construíron outras de novo e axudaron moito na cultura e na educación do seu pobo de orixe, creando escolas. Esta ruta é unha forma de recuperar ese legado que nos deixaron e de poñelo en valor", subraya Verónica Prieto.

Además de las rutas en bus, el sábado actuará el grupo de voces Escolma de Meus con un repertorio de música cubana, habaneras, tangos o boleros. Será en la Praza do Concello a las siete y media con entrada libre y gratuita.

OTRA INICIATIVA. Aparte de esta iniciativa, el Concello de Ourol trabaja en el diseño de una ruta que las personas interesadas puedan realizar libremente y que además de muchas de estas edificaciones incluye el cementerio de Xerdiz, "dos máis importantes da Mariña, coas esculturas feitas polos indianos".