Seis años le costó a la alcaldesa de Trabada, la socialista Mayra García, sacar adelante un proyecto en el que creyó desde el primer momento siempre con el apoyo del resto de su gobierno municipal: la creación de un centro etnográfico que finalmente inauguró este viernes con el nombre de José Rocha. Es el vecino que realizó una donación de su impresionante colección particular que sirve para asomarse al modo de vida del pasado del entorno rural no solo de este municipio, sino de toda Galicia. Pero además, el proyecto se complementa con otras propuestas porque se recoge también el patrimonio inmaterial de Trabada y de toda A Mariña.

Ubicado en pleno Camino Norte de peregrinación a Santiago, este museo que dejará atónito a quien lo visite celebra tres días de puertas abiertas, hasta el lunes incluido, para que todas las personas interesadas puedan verlo en horario de diez a una y de cinco a nueve.

Uno de los principales protagonistas del día fue el donante de las piezas, José Rocha, para quien fueron las primeras palabras de agradecimiento de la alcaldesa de Trabada. Mayra García no tuvo empacho en admitir en público que "o centro etnográfico é unha realidade polo teu compromiso con este pobo e pola túa infinita e eterna xenerosidade; dende hoxe todo o pobo de Trabada estamos en débeda contigo". La regidora recordó su sorpresa cuando el propio Rocha le planteó su predisposición a realizar una donación de las piezas "e non o habitual cómprame ou exprópiame", pero también recordó que Rocha "xa mostrou a súa xenerosidade hai moitos anos, cando cedeu o terreo para a construción da Cámara Agraria, da que el mesmo foi presidente máis de vinte anos".

Por eso señaló su alegría "nun dos momentos máis especiais" de su periplo como alcaldesa al que llegó "gracias ao traballo de todos os concelleiros dos gobernos municipais" y recordó incluso que consiguió financiación para este proyecto "en xuño de 2018, a través dunha convocatoria en concorrencia non competitiva da Xunta, ás 00:09 da madrugada". "Iso si", añadió, "despois de presentar este mesmo proxecto ata en tres ocasións, e como podedes comprobar, non nos rendemos".

Para la musealización, el Concello de Trabada pidió ayuda a la Diputación, que cofinanció el proyecto "porque non queriamos seguir agardando a tramitar subvencións, esperar a que se resolveran coa posibilidade ademais de que foran denegadas", y por eso agradeció al presidente del ente provincial, José Tomé, que estaba allí presente, el apoyo que demostró hacia dicho proyecto. También agradeció el respaldo de todos los vecinos que contaron sus vivencias para completar el patrimonio inmaterial.

JOSÉ TOMÉ. El presidente de la Diputación, por su parte, destacó el apoyo en "difusión do coñecemento" del rural de este centro etnográfico que, además, "contribuirá de maneira importante a dinamizar a vida social e a vida económica de Trabada".

También apuntó que "se queremos que a xente se quede a vivir no noso rural, o que temos que facer as administracións é achegar os servizos públicos aos veciños, non recortalos. E fomentar novos proxectos atractivos" como este.