La subasta de dos propiedades servirá para pagar el futuro ambulatorio de Ribadeo

La política del gobierno municipal ribadense de impulsar la conservación de los inmuebles del casco histórico hizo que, en varios casos, el Concello acabase por adquirir algunos de ellos. Ahora saca dos de estas propiedades a subasta con las que pretende obtener un total de 101.000 euros que irán destinados a financiar parcialmente la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción del nuevo centro de salud de Ribadeo.

Uno de los inmuebles, una antigua casa en el número 1 de la Rúa Diputación, se encontraba en tan mal estado que tuvo que ser demolido para evitar que se derrumbase y causase algún problema. En este caso su tasación es de 88.675 euros para una superficie edificable de 216 metros cuadrados en una parcela de 354.

El otro inmueble se encuentra en el número 31 de la Rúa Antonio Otero. En este caso sus dimensiones son mucho más pequeñas, como suele ser habitual en varias casas de esa zona de Ribadeo, que está próxima al muelle. Se trata de una finca de unos 150 metros cuadrados con posibilidades de edificar 77. Su precio es de 12.640 euros.

El alcalde, Fernando Suárez, explica que poco a poco el Concello se fue haciendo con la propiedad de estes inmuebles en el ámbito del casco antiguo "por mor das políticas de rehabilitación que viñemos aplicando sistematicamente. Afortunadamente na maioría dos casos os seus propietarios foron facendo caso das instrucións que o Concello foi dando e hoxe en día podemos ver un casco vello san e en proceso de rehabilitación e reforma", pero hubo casos como estos dos en los que no sucedió eso y el Concello acabó por quedarse con la propiedad.

Un solar tras la demolición de la casa de la Rúa Diputación. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Sobre dichos casos relata que "tamén houbo problemas con eles" y del de la Rúa Antonio Otero dice que llegó a derrumbarse "sen que os propietarios fixesen nada para evitalo, e acabou sendo do Concello a través da aplicación de cargos de execución subsidiaria, multas coercitivas, etcétera".

Algo parecido sucedió en la Rúa Diputación, "onde debido ao seu mal estado de conservación, á falta de atención dos seus propietarios, levou ao Concello no seu momento á aplicación das medidas que establecen as leis, chegando ao embargo da propiedade".

Ahora que las dos propiedades saldrán a subasta pública, el alcalde de Ribadeo avanza a las personas físicas o empresas que se encuentren interesadas en la adquisición de alguna de las dos "que teñen ata o 13 de abril para presentar as súas ofertas e toda a información está no perfil do contratante da páxina web do Concello ou na Plataforma de Contratos do Estado. O procedemento será o de poxa á alza".

Ese dinero, como ya avanzó, se destinará a adquirir los terrenos para el futuro centro de salud de Ribadeo que, según el acuerdo al que llegó con la consellería, se construirá en una zona más o menos frente a la gasolinera de O Xardín. "Así, deste xeito, pecharemos un ciclo de poñer en valor inmobles ou solares céntricos, e os recursos que poidan dar ao Concello se apliquen a fins de interese público. Isto é pechar o ciclo que cumpra cos principios de eficiencia", explicó Suárez Barcia.

Una situación similar se dio con dos solares situados en la Rúa Bispo Veres para los que el Concello tuvo muchos problemas en encontrar comprador a pesar de que eran dos parcelas con excelentes vistas sobre la ría.