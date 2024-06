Rueda pide a Alcoa desligar su continuidad de la ampliación de la balsa de lodos

Alfonso Rueda declaró este lunes que la petición de Alcoa de continuar con el proceso de ampliación del depósito de barros rojos en San Cibrao "é un tema sensible, delicado e moi importante" sobre el que el Gobierno gallego efectuará un control "moi estricto" para su tramitación. "Se todas as condicións que pon a Xunta cúmprense, darase", aclaró, antes de subrayar que "a empresa non pode vincular a súa continuidade" en A Mariña a que se eleve la cota de este depósito de residuos tóxicos industriales.

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao reclamó este lunes la celebración de una reunión técnica para abordar esta ampliación, informando de que la dirección de la planta de Alúmina se pusiera en contacto con los sindicatos para trasladarles su petición, que incluye también que se caracterice el depósito como "no peligroso" si así lo determinan los análisis solicitados por la Administración autonómica.

Preguntado al respecto tras el Consello da Xunta, Rueda indicó que los permisos medioambientales para esta ampliación "siguen su curso" a fin de analizar si respetan los requisitos exigidos para su autorización.

"A Xunta ten que actuar en todos os casos igual" y, "se hai permiso para ampliación, farémolo", resolvió el presidente gallego, que insistió en que la multinacional no puede utilizar esta demanda para condicionar la "continuidade" de la planta de San Cibrao.

Próxima reunión de la Mesa de Seguimiento de Alcoa

El próximo 12 de junio tendrá lugar en el la sede del Ministerio de Industria en Madrid una reunión de la Mesa de Seguimiento de Alcoa para analizar la actual situación que atraviesa la venta de la fábrica de San Cibrao. Acudirán representantes de los gobiernos central y autonómico, así como miembros del comité de empresa y de la propia multinacional.