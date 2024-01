Rueda apoyaría una intervención de Alcoa impulsada por el Gobierno "si es conveniente"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado este domingo que apoyaría una intervención de Alcoa impulsada por el Gobierno "si es conveniente". En una entrevista en el circuito gallego de RNE, Rueda ha asegurado que, con Alcoa, "lo que hay que hacer primero es ponerle las cosas muy claras a la empresa, que tiene una serie de compromisos y tiene que cumplirlos".

El complejo industrial de Alcoa en San Cibrao afronta en la actualidad un parón económico, que la multinacional vinculó en su día con los costes de producción asociados al precio de la electricidad, y el próximo lunes empezará con el rearranque de las cubas para la producción de aluminio. La Xunta tiene competencias exclusivas en materia de industria y su presidente apela a trabajar "todos juntos" —la plantilla, el Gobierno central y el Ejecutivo gallego— en este ámbito, como "está siendo" hasta el momento.

Preguntado por si apoyaría una intervención del complejo industrial, Rueda ha dicho que si lo propone el Gobierno y lo explica, la apoyaría "si es conveniente".

"O sigue gobernando el PP o un multipartito de izquierdas"

De cara a las elecciones autonómicas del 18 de febrero va con "confianza" si bien cree que no lograr la mayoría absoluta no sería "un fracaso" aunque no le den los números para ser investido: "Si no tengo 38 diputados o más no podré gobernar", ha agregado. Al respecto, el líder popular ha asegurado que sabe "de sobra" que aunque ganara las elecciones en escaños "gobernará el multipartito de izquierdas". "O sigue gobernando el PP o un multipartito de izquierdas", ha reiterado.

Respecto a los reproches de la oposición por las numerosas ayudas publicadas de forma reciente, ha defendido que su partido se dedica a "gobernar" al tiempo que se presenta "a unas elecciones", si bien cree que la oposición preferiría que estuviese "de brazos cruzados".

Sobre la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tener una selectividad única en las comunidades gobernadas por su partido, lo ve como una "idea lógica". Considera que con este planteamiento todos tendrían "las mismas oportunidades y las mismas condiciones" a pesar de no tener un mismo bachillerato —los programas educativos los define cada comunidad—: "Unifiquémoslo en la Ebau", ha dicho.

En financiación autonómica, Rueda ha sostenido que "va a ser un tema en el que es muy difícil ponerse de acuerdo" por lo que ha apelado a hacer cesiones. "Galicia va a reclamar más financiación, como todas", ha anticipado y ha dicho que entonces tocará ver a qué se puede "renunciar" para que las comunidades puedan darse "más o menos por satisfechas".

Consultado por si participará en el debate propuesto por Radio Televisión Española, ha dicho que es "partidario de debatir" si bien ha dicho que habrá que negociar "las personas que vayan" por cada partido, mientras el resto ya ha anunciado su intención de que acudan los candidatos a la Presidencia de la Xunta.

Mensaje a Sánchez

El candidato del PPdeG a revalidar la Presidencia ha manifestado que si Pedro Sánchez le está dando a Galicia un trato "no adecuado" para "fastidiar a Feijóo" estaría "equivocándose". "Galicia no lo merece y, si es así, Galicia va a tomar nota".

En esta línea, Rueda ha asegurado que el Gobierno no lo invitó al acto en las instalaciones de Navantia en el que Pedro Sánchez anunció que se construirá en Ferrol un buque de combate para la Armada por 439 millones. Un barco que, según Rueda, es el mismo que "anunció hace unos meses que no lo iban a hacer porque no entraba en la estrategia de Defensa. "Ahora que faltan tres semanas para las elecciones, el presidente se presenta aquí y dice que lo van a hacer. Si es verdad, me parece bien y es una buena noticia para Galicia. Bueno, se va a hacer cuando se aprueben los presupuestos generales, pero si al final es verdad, yo lo apoyo. Yo quiero que vengan cosas para Galicia", ha expuesto.