Rubén Rubal: "Según veo entrar a un cliente ya sé lo que va a tomar, rara vez fallo"

Soy Rubén Rubal, dueño del bar O Colorao, en Ferreira do Valadouro, donde llevo 25 años. Nací en Kirchhausen, Alemania, en 1972. Mis padres fueron emigrantes y volvieron a España cuando yo tenía 7 años y tengo pocos recuerdos de allí, aunque algún día me gustaría volver a visitarlo

¿Tiene algún recuerdo de Alemania, donde nació?

Estuve hasta los siete años, pero muy pocos. Recuerdo que siempre jugaba con el hijo del jefe de mi padre, que tenía un año más que yo. Mi padre era carpintero y mi madre estaba empleada en una fábrica de calzado.

¿Ha vuelto alguna vez?

No, y me apetecería, aunque no sé si reconocería algo.

¿Le quedó algo del alemán?

Nada, pero lo sabía hablar como cualquier niño de siete años. Es más, mis padres se enfadaban conmigo porque ellos me hablaban en gallego y yo les contestaba en alemán.

¿Desde cuando existe O Colorao?

Mis padres regresaron en 1979 y arreglaron la casa. Abrió en 1984.

¿De dónde viene el nombre?

Es el apodo de la familia de mi padre, son los Colorado. Ellos lo querían llamar de otra manera, pero como todo el mundo decía que venía al Colorao...

Y usted, ¿ayudaba de pequeño?

A mí no me gustaba mucho. Hice los estudios, el Bup, estudié administrativo, pero después ya no busqué trabajo en otra cosa, y ya llevo 25 años.

¿Tiene una clientela fija?

Sí, los que vienen todos los días, salvo en verano o Semana Santa, que viene gente de fuera.

¿Ha hecho amigos trabajando detrás de la barra?

Son todos amigos, date cuenta que todos los días vienen o a tomar el café o los vinos. Ya sin ser hostelero, aquí se conoce todo el mundo, luego puedes tener más afinidad con unos que con otros. A veces te ríes, a veces discutes...

No tendrás que preguntar ni qué les pones, ¿no?

Según los veo entrar ya sé que van a tomar, dependiendo de la hora. Casi nunca fallo.

Este fin de semana ha sido el Mercado de Primavera, ¿es cuándo más gente hay en Ferreira?

Sí, antes en las fiestas del 8 había más gente, pero desde hace unos años la fecha más potente es esta, aunque también la concentración de motos trae a mucha gente.

¿No está quemado?

Va por días. Dese cuenta de que abrimos a las 07.30 y cerramos a las 12.00 todos los días menos el domingo. Los días buenos los llevas bien pero los malos estás deseando que se acabe.

¿Se ve cambiando de profesión?

No, dónde voy a ir con 50 años.

¿Se arrepiente de haber tomado este camino profesional?

No sé, si volviera atrás probaría otra cosa, porque echar tantas horas es duro, aunque también es ameno y las horas pasan rápido. Pero no me arrepiento.

¿Por qué es reconocido el Colorao?

Dicen que hacemos un café muy bueno y luego, en verano, viene mucha gente a tomar la tapa de hígado encebollado.

¿Tiene sentido tener en un mismo valle dos concellos?

No sé por qué están separados, la verdad. Sería un concello con más población, pero los políticos dicen que se perdería dinero si se juntaran. Geográficamente debería ser uno.