Rubén Piñeiroa, atletismo en vena

Hablar de Rubén García Piñeiroa (Vilaronte, 1973) es sinónimo de atletismo y de Lourenzá. Desde que se crearon las Escuelas Deportivas en este concello mariñano, Rubén siempre ha estado ligado a este proyecto, primero como entrenador de fútbol y de fútbol sala y, a partir de 2010, como entrenador de la sección de atletismo.

Cuenta Rubén que su pasión por el deporte le viene de familia. "Siempre estaba con mi tío Emilio Piñeiroa, que jugaba en el Foz, y le gustaba mucho el deporte. Yo siempre que podía le iba a ver de pequeño", cuenta el laurentino de adopción, que hace unos pocos meses perdió a este familiar. Y es que los primeros años de Rubén estuvieron ligados al fútbol, en los cadetes y juveniles del Foz, y fue de los pioneros siendo juvenil en fundar el Club Ciclista Foz.

Como no podía ser de otra manera estudió Ciencias de la Actividad Física y Deporte en A Coruña. "Estaba entre esta carrera y periodismo, porque me gustaba mucho el periodismo deportivo. Yo me acostaba todas las noches escuchando a García", recuerda.

Una vez completada la etapa universitaria, Rubén regresó a A Mariña y su primer trabajo fue como preparador físico del entonces llamado Cefire Burela. "Estaba Quico Otero de entrenador, Julián Amarelo de segundo y yo de preparador físico", recuerda. Jugaron en División de Plata. Pero solo duró un año esta aventura, ya que en 1995 encontró trabajo de profesor de Educación Física en secundaria en el colegio Martínez Otero de Foz, donde estuvo 20 años.

Fue justo en aquel tiempo cuando se crearon las Escuelas Deportivas de Lourenzá, un empeño del entonces edil de deportes Vidal Martínez-Sierra. "Al principio solo ofrecíamos fútbol, fútbol sala y baloncesto, pero con el comienzo del nuevo siglo ofertamos atletismo de la mano de Manuel Valcarce Lastra, al que se conoce como Ventura en A Pontenova, un gran entrenador", señala Rubén.

En esos primeros años se consiguió el mayor éxito hasta la fecha de esta agrupación deportiva. "Fue Laura Campos Riopedre, campeona de España en los 300 metros vallas en Torrent, Valencia, y tiene el récord gallego de la especialidad", dice y añade que "al año siguiente fue subcampeona de España en los 400 metros".

Durante aquellos años Rubén estuvo más implicado con el fútbol y el fútbol sala, pero fue a partir de 2010 cuando cogió las riendas de la sección de atletismo y él mismo se contagió de la pasión por este deporte. "Yo creo que la primera carrera que hice fue en 2010, en A Pontenova donde llevé a los niños y me apunté yo también", recuerda. Unas escuelas que han ido evolucionando y que en la actualidad cuenta con 90 licencias de menores y otras 20 del equipo de adultos. "Creo que está muy bien para un pueblo de algo más de 2.000 habitantes".

Todos los días, menos los miércoles, hay entrenamientos de atletismo para las distintas categorías. "Y dos días a la semana vamos a las pistas de San Cibrao, donde tenemos un grupo de trabajo propio", apunta. El propio Rubén también entrena casi todos los días de la semana. "Yo estoy enganchado; todo lo que sea correr, bici, duatlón, me gusta", y explica el por qué: "Soy muy competitivo".

SUEÑO ► Correr en casa, un deseo por cumplir

"Algún día me gustaría correr la carrera de Val das Fabas, aquí en Lourenzá, pero como siempre tengo que estar pendiente de mil cosas", explica Rubén. Esta prueba la organiza el Concello laurentino y "además tiene un gran ambiente", dice.



Favorita

Como prueba favorita señala la "Carreira Pedestre Popular de Santiago, por dónde se corre y por el ambiente".