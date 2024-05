La Rúa do Correo de Burela estará cortada al tráfico a partir del miércoles por obras

El Concello de Burela anunció que el miércoles darán comienzo unas obras en la Rúa do Correo, que provocarán un corte de tráfico en la misma vía. Se trata de una actuación de urgencia para arreglar un socavón que hay debajo de la calle y que el gobierno quiere que esté solucionado antes de que se celebren las fiestas patronales.

La circulación en esta calle estará cerrada al tráfico, ya que habrá un corte antes del puente de la Rúa Eijo Garay. "Non podemos facer agora mesmo unha estimación de cantos días exactamente estará pechada ao tráfico a rúa, pero agardamos que sexan os menos posibles", dice Ramiro Fernández Rey, el concejal de Obras burelés. Según el propio edil, la Policía Local "está traballando para buscar as mellores alternativas e así causar o menor impacto posible". "Dende o Concello lamentamos as molestias que esta situación poida ocasionar", concluye el edil, refiriéndose a los vecinos y las decenas de personas que cada día se acercan a Burela.

Pero esta no es la única modificación del tráfico que hay en la localidad. Este lunes se cambió el sentido de la Rúa Covamoura, que es de bajada.

Por último, la Policía Local de Burela estaba este lunes eliminando los aparcamientos de Eijo Garay desde la parada de taxis hasta el puerto porque, por motivo de las fiestas patronales, se estaban instalando unas luminarias en esta calle como decoración