Patricia Sanjurjo: "A roupa reflicte a personalidade"

Tiene 23 años y una pasión por la moda que arrastra desde pequeña. "Xa ía ao armario da miña irmá maior e agora é ela a que me colle roupa a min", cuenta Patricia Sanjurjo Ares, mindoniense de nacimiento y de corazón, que cuenta con más de 11.000 seguidores en Instagram (@patriciasanjurjo_), lo que la convierte en una microinfluencer en la que ya se han fijado varias marcas, con las que colabora, "pero eu tamén miro que me encaixen, sempre, e todas as valoracións que poño son reais, non me condicionan", cuenta la joven.

"A miña forma de vestir reflicte moito a miña personalidade. Son unha persoa moi alegre e faladora, polo que no meu armario non teño moita roupa de cores apagadas ou escuras, encántame vestir con cores claras, estampados e tons pastel", cuenta, recordando que es muy de ir cómoda, por lo que suele vestir de básicos, "por exemplo con vaqueiros e cunhas Converse pero sempre dándolle ao look algún toque especial, xa sexa unha camisa de volantes, un abrigo dunha cor chamativa, un xersei de raias ou estampado, sempre combinando algunha prenda que marque a diferenza", asevera, dejando claro que es ese estilo propio el que la hace diferente.

FAVORITOS. Los tacones los deja solo para ocasiones especiales y esta Navidad se quedaron junto con las prendas de fiesta en el armario, en el que lo que más abunda con los blazers. "É a miña prenda favorita e téñoos de todas as cores", afirma una joven que supo combinar dos de sus pasiones, como son la moda y la fotografía, para la creación de una marca propia, sobre la que hizo su trabajo de fin de grado -cursó Publicidad y Relaciones Públicas en Pontevedra- y el de fin de máster, centrado en la creación de contenidos en medios digitales y redes sociales, y le gustaría dedicarse al márketing online, "que é o que vai ter máis futuro".

Fue justo en el primer año de la carrera cuando sus nuevas amigas, al igual que ya le habían recomendado las de Mondoñedo, la animaron a abrir un perfil público de Instagram y así fue como surgió su idilio con las redes. "Empecei con cero seguidores, pero ao ano, con 5.000, xa me chegou a miña primeira marca para colaborar, unha de xoias, e fíxome moita ilusión", señala, insistiendo en que es importante la constancia y la dedicación, entre lo que incluye contestar, o tratar de hacerlo al menos, a todos los comentarios.

"A miña tenda favorita sempre foi Zara"

Una primera marca a la que siguieron otras varias, porque las microinfluencer cuentan con un potencial muy deseado. "As marcas confían porque se considera que temos credibilidade, con menos cantidade de seguidores pero máis fieis" y ahí, en la credibilidad, radica buena parte de su éxito, con sus comentarios reales pese a quien pese. Shein, Sephora, Estee Lauder, Clinique, Daniel Wellington, La Roche Posay, Facundo, Conguitos, Cacharel o Mr Wonderfull son algunos de sus patrocinadores, a los que suma marcas de belleza e lifestyle, "temáticas que trato no meu perfil".

Unos vídeos en lo que muestra ropa y joyas, con claves que otras personas puedan comprar sabiendo cómo quedan las tallas o los modelos en sí.

Patricia cuenta también con canal en YouTube y en TikTok, donde se pueden ver vídeos, de ella sola o acompañada, y donde le encanta hacer hauls, enseñando las prendas nuevas. "A miña tenda favorita sempre foi Zara, é onde máis roupa compro", cuenta, asegurando que es mucha la que va acumulando y que regala a amigos y familiares, además de vender en Vinted, "para darlle unha segunda vida ás prendas".

La moda es también uno de los objetivos cuando viaja, otra cosa de la que disfruta a tope, y "sempre levo os looks preparados e pensadas as localizacións donde quero facer as fotos para Instagram", porque Patricia más que de pared es de escenarios con encanto y son muchos los rincones de diferente concellos que le han servido de escaparate. "Gústame moito posar con fondos bonitos", dice, mientras escoge la catedral de Mondoñedo para posar.