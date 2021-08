Tres roubos por máis de 6.000 euros noutros tantos puntos de Ribadeo

A localidade de Ribadeo rexistrou nas últimas horas a denuncia de tres roubos noutros tantos puntos e de moi diversa contía. O montante global supera os 6.000 euros. O feito delitivo de maior cantidade produciuse nun contedor que tiña no seu interior material de obra. Os autores leváronse unha parte considerable do mesmo, cuxo valor foi estimado polo propietario en aproximadamente uns 5.000 euros. Non é a primeira vez que acontecen roubos de maquinaria ou elementos semellantes no concello. O máis probable é que logo se revendan no mercado negro.

NUNHA CASA. Outra denuncia presentada na Garda Civil e que xa investigan os axentes deste corpo refírese a un roubo perpetrado nunha vivenda de Ribadeo.

Neste caso, os autores do delito fixéronse con diferentes enseres que os donos do inmoble gardaban na casa, pero ademais causaron danos de diversa contía para entrar a roubar.

O importe dos enseres substraídos e dos desperfectos ocasionados dentro da vivenda para acceder ao seu interior e facerse cos obxectos que resultaron do seu interese foi estimado entre 1.300 e 1.400 euros polos titulares do inmoble. Estes estaban ausentes do domicilio no momento de producírense estes feitos. Ao volver atoparon todo revolto, posto que os delincuentes rebuscaron por todas partes para levarse aquilo que máis lles interesa.

INVESTIGACIÓN. Os axentes da Garda Civil tamén levan a cabo indagacións para dar co paradeiro do presunto autor dun roubo cometido no interior dun vehículo. Os danos feitos para acceder ao mesmo e mailos obxectos sustraídos suman uns 90 euros.