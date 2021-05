Una rotura en la red de agua tuvo 14 horas a parte de Magazos sin servicio

La rotura de la tubería general de abastecimiento de agua en la zona de A Rúa Nova, en Magazos, dejó unas catorce horas sin suministro a una parte de los vecinos de esa parroquia vivariense, que es la situada a la entrada a Viveiro desde Lugo. La canalización discurre por el margen de la carretera LU-540 que conecta con Cabreiros (Xermade) y en el cruce de Landrove se desvía hacia San Pedro, donde está situado el depósito principal.

El tubo que reventó es de fibrocemento y tiene 30 centímetros de grosor, indicaron desde Viaqua, concesionaria del servicio de abastecimiento al municipio vivariense. El rápido aviso sobre la avería evitó que se derramase una gran cantidad de agua. La rotura se produjo un poco antes de las doce de la madrugada del miércoles. Los operarios de la empresa trabajaron a destajo durante toda la mañana de ayer, desde las ocho, para subsanar la avería, que dejó sin agua, sobre todo a quienes residen más cerca de la carretera al pie de la cual discurre la red. El hecho de estar situada en el margen de dicha vía, que es el acceso principal a la ciudad del Landro desde Lugo o Ferreira, provoca que el tránsito de vehículos sea continuo.

Esta circunstancia obligó a la empresa a colocar unos semáforos para regular la circulación alternativa de los vehículos, a fin de no interrumpir en ningún momento del todo el tráfico rodado. La reparación del tubo, que implicó la sustitución de un trozo de unos cinco metros y el empate en los extremos, además de la excavación previa y el tapado posterior del punto donde se produjo la rotura, culminó hacia la una y media de la tarde, momento en el que se abrió la llave para dar de paso de nuevo al agua. Los residentes en la zona recuperaron el servicio de manera paulatina a esa hora.

ACTUACIÓN INTEGRAL. El gobierno vivariense tiene previsto acometer este año la renovación de un nuevo tramo entre Xunqueira y las cercanías del supermercado de Magazos. La alcaldesa, María Loureiro, asegura que el acuerdo con el grupo independiente Por Viveiro para sacar adelante los presupuestos incluye una partida de unos 100.000 euros procedentes del fondo de compensación ambiental para ese trayecto. Además de las tuberías del agua y el alcantarillado repondrán las aceras.

La actuación será integral. "No tiene sentido poner aceras nuevas y que dentro de un mes reviente otra vez la tubería de fibrocemento, que es muy antigua. Vamos tramo por tramo porque no tenemos dinero para hacerlo de golpe. Y en este caso tampoco se puede hacer todo junto, algo que es inviable, porque es la entrada y salida de Viveiro, es una de las carreteras más concurridas y no podemos cortarla porque habría más atasco", subraya Loureiro.

La instalación en la zona de Xunqueira y San Pedro de válvulas que permiten dar servicio por conducciones alternativas a los residentes en Viveiro y en otros puntos del concello, redujo de manera considerable el número de clientes que se vieron afectados por la rotura del jueves.