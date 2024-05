Las dos rotondas en Cangas de Foz mejorarán la seguridad en la N-642

La construcción de dos rotondas en la N-642, que vertebra el norte lucense, a su paso por Cangas de Foz contribuirán a mejorar la seguridad en esta vía. El proyecto, aprobado en mayo de 2023, cuenta con una inversión de 720.875,65 euros. Las obras se enmarcan en el contrato de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Este lunes se han iniciado los trabajos de replanteo topográficos previos al inicio de movimiento de tierras. "É evidente que o aumento da intensidade de tráfico no verán vai incidir nas obras, polo que a contrata está acelerando o proceso de inicio para traballar con intensidade durante o mes de xuño", explica el regidor focense, Fran Cajoto, que visitó la zona en la que se empezó a trabajar.

Cajoto agradeció al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su compromiso con Foz "con feitos, non con palabras". "As reunións traducíronse en publicacións no BOE e as publicacións en obras".

El alcalde indició en que estas obras vienen a solucionar los problemas de seguridad en dos intersecciones: el cruce de la N-642 con la carretera LU-162, que comunica con Ferreira do Valadouro, un punto de concentración de accidentes y que también da acceso al centro cívico y a la iglesia de Cangas, y el cruce de la misma carretera nacional con los viales municipales a los barrios de Gralleira y Ribela, lugares con mucha densidad de población.