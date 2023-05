Rota la negociación entre Urbaser y la plantilla de Burela en plena huelga

La reunión entre los representantes de los trabajadores de recogida de la basura y limpieza viaria en Burela con la concesionaria del servicio Urbaser se zanjó este miércoles en diez minutos porque la firma se negó a facilitar información sobre la propuesta económica que decía que respondería a las demandas sociales "coa escusa tan peregrina" de que el personal estaba concentrado ante sus oficinas. El secretario general de Servizos de la CIG, Xoán Díaz, anunció que ante la falta de avances la huelga indefinida se mantiene, con concentraciones diarias a las once de la mañana ante el consistorio burelés, y que recurrirán los servicios mínimos fijados por el gobierno local sin descartar otras acciones y medidas más duras.

"Levamos 15 días facendo concentracións diante do concello sen ningún problema e o primeiro día que facemos unha protesta pacífica e silenciosa diante das oficinas da empresa, véñennos co conto de que así non poden negociar, que se senten coaccionados e que non nos van trasladar a proposta salarial", resumía el sindicalista.

Xoán Díaz considera que la reacción de Urbaser solo es un pretexto para bloquear las negociaciones, porque "facer unha concentración cando hai unha reunión coa patronal, ademais dun dereito constitucional, é unha práctica habitual para visualizar a unión do persoal nas súas reivindicacións".

Los trabajadores aseguran que no entienden que la empresa se niegue a comunicar su propuesta para avanzar hacia un acuerdo de convenio colectivo cuando la huelga indefinida está en marcha. Consideran que Urbaser busca prolongar el conflicto de manera innecesaria en su propio interés y apelan a la responsabilidad del Concello, como titular del servicio, para que medie de inmediato.

Díaz recuerda que el Ayuntamiento es además responsable de velar por los derechos laborales y salariales del personal, amén de que se preste un servicio de calidad. "Pórse do lado da empresa decretando uns servizos mínimos abusivos só serve para darlle azos a Urbaser no seu comportamento chantaxista", afirma.

Malestar en la ciudadanía

La huelga provocó este miércoles malestar ciudadano, debido a la aparición de bolsas de basura esparcidas por las calles, junto a los contenedores, que se cree que alguna persona vació de noche. La situación hizo que las gaviotas picoteasen las bolsas diseminando aún más los residuos. Los vecinos avisaron a la Policía Local, cuyos agentes constataron los hechos y realizaron un informe.